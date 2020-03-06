Турция переоценила свои возможности. Итоги встречи Эрдогана и Путина • 91 • Аналитика

«Ошибка Саакашвили» в исполнении Эрдогана

Президент Турции вышел на эти переговоры совсем не с теми подкрепляющими позицию аргументами, что надеялся иметь. Когда турки затевали всю эту катавасию с Идлибом, они рассчитывали на то, что Россия не будет становиться у них на пути, российский контингент относительно немногочислен, сама Россия далеко от Сирии (зато от Турции близко, и это там не учли), Россия ценит сотрудничество с турками и не пойдет на его разрыв или обострение. А Сирийская арабская армия (САА) ослаблена многолетней войной, и турецким силам, совместно с опекаемыми ими бандформированиями из запрещенной в РФ ХТШ и прочих террористических (и "умеренных", отличающихся незначительно от "официальных" террористов) структур, противостоять не сможет. К тому же в Турции явно переоценивали возможности своих вооруженных сил вообще и в частности того контингента, который турки направили в Идлиб.



В общем, Эрдоган совершил типичную "ошибку Саакашвили", с той лишь разницей, что Саакашвили к ней подтолкнули из Вашингтона, а вот кто подтолкнул Эрдогана — это большой пока вопрос. То ли он сам додумался, то ли это кто-то из бывших, но добившихся признания их лояльности, путчистов, например, министр обороны Хулуси Акар, один из "локомотивов" силовой интервенционистской политики в Сирии и Ливии, то ли все вместе к этому пришли. Но в итоге турки сами сделали те грабли, на которые и наступили.







Неожиданно жесткая позиция России

Все пошло не так. Сирийская армия не испугалась турецких угроз и не послушала требований прекратить успешное наступление и отойти "за сочинские линии". Турки эти требования вплоть до вчерашних переговоров выдвигали и постоянно угрожали, если их не послушают, силой добиться своего. Но в итоге эти угрозы стали звучать как какой-то фоновый шум вроде обещаний киевских политиканов и генералов о "грядущей перемоге" над Россией, возврате Крыма и Донбасса и т п. Почему сирийцы не испугались, понятно.



Вопреки мечтам турок Россия сразу заняла очень жесткую позицию и твердо поддержала своего союзника, пойдя на риск и разрыва связей с Турцией, и прямого военного конфликта, и, более того, активно применяя силу против турок. При этом сначала предупреждая турок о возможности "наихудшего сценария" в виде нашего прямого участия, в который они поначалу не верили. Турецкие подразделения, смешавшиеся с боевыми порядками террористов или находящиеся не в обусловленных соглашениями, пунктах дислокации (наблюдательных пунктов, которых ровно 12, с численностью личного состава до роты, и они в основном в тылу САА), сразу оказались под угрозой нанесения им огневого и ракетно-бомбового поражения, и со стороны сирийцев, и со стороны артиллерии и авиации группировки войск (сил) (ГВ(с)) в САР. Это относилось и к 32 "самопровозглашенным" взводным "наблюдательным" пунктам, а, по сути, взводным опорным пунктам, только находящимися от нормального ВОП в плане обустройства и фортификации также далеко, как звезды от Земли. И к иным турецким контингентам в Идлибе, которых, конечно, не набралось бы на "механизированную дивизию", про которую говорили недавно в нашем МО, но на бригаду, скорее всего, в сумме набирается. Турки к тому же оказались как минимум косвенно причастны к гибели 4 наших снайперов из ЦСН ФСБ 1 февраля в районе Алеппо, и этим также выписали себе "черную метку".



Получить от России, но не от России

Туркам почти сразу начало "прилетать" и от авиации, и от артиллерии, причем несложно понять, чьих, не всегда, конечно. Причем по нарастающей — то колонне попало, то пункту дислокации, то артпозиции, а в итоге попало и по штабу, что вызвало гибель официально 36 турок, а неофициально сами же турки называют цифры от 56-65 и до 100 человек. Список потерь турецкой армии быстро стал расти, и, как ни пытались турки мухлевать с потерями, уже и в Турции начинают появляться различные списки погибших, в разы отличающиеся от официоза (например, в одном из них 156 фамилий, причем эти люди действительно погибли в армии, вопрос, когда и где). Дошло и до применения по туркам БР "Точка-У", уже и сирийской армией, и РСЗО "Смерч". В конечном итоге турки отказались от практики непосредственной поддержки боевиков и отвели часть сил поглубже вглубь контролируемой территории, не прекращая, впрочем, беспокоящего артогня.



Сами турки, конечно, не признавали и никогда не признают, что им в основном доставалось от России, даже когда в кадре попадались российские бомбардировщики в характерной только для ВКС окраске. Все потому, что и ответить придется тогда России, которая точно так же соглашается с турками, что она тут ни при чем. А ответ России уже на это может быть сильно разным, но точно не только экономическим, но в этот раз явно военным. И в Турции, очевидно, понимали, что Россия не ограничится только своими силами на сирийском театре, и тогда турок никакое НАТО не спасет. Да и НАТО, в общем, пожелало туркам "держаться и хорошего настроения", причем на словах даже декларативное заявление альянса было ветировано давними друзьями турок из Греции. США тоже ничем, кроме трепа, не отметились. Турки, если на что-то рассчитывали, явно забыли 2015 год — тогда было то же самое. Ну это же не с Ливией или самой Сирией дело иметь, тут Россия, и это "совсем другое", как любит говорить публика либеральной ориентации. Какие тут союзные обязательства?



Да и боеспособность турецкой армии оказалась куда ниже ожидаемой. Даже для ввода в Идлиб турецкому Генштабу пришлось "сдергивать" две батальонные тактические группы аж из бригад 1-й армии, в частности, из той самой 65-й механизированной бригады, которая и понесла те самые большие пока одномоментные потери турок в ударе 27 февраля. Остальные, в том числе бригады самого "боевитого" 4-го корпуса, воюющего с курдскими партизанами, видимо, не были боеготовы. Оказалось, что турецкая армия весьма дурно и управляется — группировка в Идлибе имеет большой "лаг" в прохождении сводок и докладов наверх, в штаб в приграничном Хатае, и в прохождении приказов сверху вниз, имеет проблемы и в снабжении. Да еще и высокоточных боеприпасов у турок оказалось куда меньше, чем было нужно даже для небольшой по масштабу операции.



Битые карты

Силовые же аргументы турок "не сыграли". Практика насыщения отрядов боевиков своей, достаточно отвратной, бронетехникой, не дала ничего — артиллерии САА и российской, как и авиации, было глубоко "до фонаря", едут боевики ХТШ в алюминиевых консервных банках ACV-15 и М113, или это грузовички с бронированием, которые ХТШ, с помощью тех же турок, переделывают серийно, или же это советские БМП-1. Точно так же не было разницы, танк Т-62 поддерживает атаку, или же М60 любого уровня модернизации (эти еще и пробивались и горели лучше). Не помогли и турецкие "заградотряды", стимулирующие сильно демотивированных постоянными поражениями бородатых бандитов сражаться. Артиллерийская поддержка была, и, вкупе с разведывательными БПЛА, которые сначала практически не трогали, определенный ущерб САА нанесла, но вовсе не такой, как бы хотелось.



Единственный аргумент, который на короткий срок позволил турко-террористическим отрядам переломить ситуацию — это ударные БПЛА (УБПЛА), в условиях отсутствия войсковой ПВО, в которой сирийцы попросту не нуждались до этого, нанесшие краткосрочные, но весьма приличные потери. И то в том, что боевикам и турецким "отпускникам" удалось продвинуться в районе трассы М5 и Нейраба и Саракиба, есть еще "заслуга" самих САА, которые заменили свои основные ударные части, 25-ю дивизию спецназначения (25 ДСпН) "Силы Тигра" и 5-й добровольческий штурмовой корпус (5 ДШК) в этом районе, отправив их на юг Идлиба, частями, которые вовсе не чемпионы САА по стойкости в обороне. И то, когда штаб ГВ(с) в Хмеймиме как руководящий операцией отреагировал на турецкие бесчинства, перебросив на фронт ЗРПК "Панцирь", ЗРК "Бук-М2" и прочие, снабдив части стрелками-зенитчиками с ПЗРК и обеспечив радиоэлектронное подавление, пагубно действующее на малые БПЛА и создающее проблемы и большим УБПЛА, турецкий гамбит с беспилотниками быстро закончился. Турецкий беспилотный воздушный флот быстро понес тяжелые потери и резко снизил свою активность. А сирийцы, вместо того, чтобы бежать до Дамаска, как об этом мечтали в Анкаре, Идлибе и на Украине, почему-то резко начали учиться окапываться и маскироваться. Лучше бы, конечно, они этому раньше учились, конечно. Но лучше поздно, чем никогда. Что мешает Индии справиться с финансовым кризисом



Сама же турецкая армия, откровенно говоря, не произвела того впечатления, которое создавали ее многочисленные "фанаты" среди аналитиков: турки показали, что они такие же весьма малограмотные и самонадеянные вояки, не умеющие создавать и не любящие ни нормальную полевую фортификацию, ни маскировку позиций, ни нормальное размещение войск и вооружений, снижающее потери от артиллерийского огня и ракетно-бомбового поражения. Причем ошибки, которые они совершали, даже наглостью объяснить сложно, ведь уже имели дело и с курдами, и с террористами из запрещенного у нас ИГИЛ. Расположить весьма дальнобойные 155-мм САУ в 5-6 км от линии фронта, где они даже для минометов уязвимы, это нормально для "второй армии НАТО". Причем составив сами самоходные орудия в кучу. Видно, и для всего НАТО это тоже норма? Как и пренебрежение основами маскировки и полевых укреплений? Даже украинские вояки, несмотря на их весьма бестолковое понимание советских уставов, которые они попытались забыть, да не вышло, могли бы поучить турок в этом вопросе. Но надо заметить. что стреляли турецкие артиллеристы достаточно неплохо, пока запасы корректируемых снарядов не показали дно — иначе бы не просили высокоточных боеприпасов из США.



В общем, как только "беспилотный фактор" был загнан в некие рамки, а позиции САА прикрыла создаваемая наспех, но система войсковой ПВО, и к истреблению УБПЛА приступила, очевидно, и авиация, — сразу упала эффективность и артогня, и почти исчезло давление, которое оказывали на нестойких сирийцев эти аппараты. К тому же в бой были брошены опять те, кто умеет наступать и побеждать — 25 ДСпН, 5 ДШК, "Хезболла", палестинцы из "Лива-аль-Кудс" и т.п. В итоге к окончанию переговоров удалось вернуть практически все в важном районе пересечения трасс М4 и М5 в районе Нейраба и Саракиба, кроме самого Нейраба, да и на юге, пусть и не все, но отыграли обратно.



Выбор между плохим и еще хуже

Турки оказались перед сложным выбором. Эскалация боевых действий приведет к эскалации и с нашей стороны. Причем не исключен вариант продолжения "непрямых военных действий" с нашей стороны, когда турки и дальше будут получать точные и тяжелые удары от "сирийских" артиллерии и авиации, но в совсем иных масштабах, тогда как уже потери достигли крайне неприятных величин без каких-либо видимых успехов. Разрыв экономических связей с РФ и вовсе не нужен Турции — ее экономика не в лучшем состоянии, это ее может добить.



Да, наступление САА удалось сдержать, но ведь никто и не планировал стереть все "пятно зелени" с карты Сирии в этот раз. Планировалось отбить трассу М5, жизненно важную для экономики Сирии и ее обычного локомотива — Алеппо. Город, конечно, сильно пострадал, но не весь, и промышленность так еще сохранилась, а добираться туда было долго и неудобно. Планировалось отбить основные плодородные районы под контролем боевиков. Эта задача, как и возвращение М5, выполнена. Потом, когда стало ясно, что сопротивление боевиков совсем ослабело, возникло желание забрать себе и юг Идлиба, и М4. Но сам Идлиб и города за трассами вряд ли кто надеялся возвратить на этом этапе войны. Ключевой вопрос, который волнует и турок, которые уже понимают, что игра проиграна, и Дамаск: куда девать толпы бородатых бандитов, их семьи, которые мало чем лучше, и тех, кто вполне комфортно жил при власти исламистов? Дамаску такие "сограждане" (среди которых полно иностранцев) даром не сдались, в Турции они нужны не более чем собаке пятая нога. В любом случае, нужен какой-то ареал обитания, заповедник бородатых гоблинов, который постепенно должен сжиматься, по мере их постепенной утилизации. Весь вопрос был, собственно, в размерах этого заповедника и условиях — о них и был спор. К годовщине Смоленской трагедии: ждём новых обвинений от Варшавы?







Россию с самого начала устраивала ситуация временного закрепления достигнутого силой оружия статус-кво. Так уже бывало ранее, так оно и сейчас. Ситуация на карте значительно лучше, чем была до этого, а если еще и в ходе переговоров можно ее улучшить — превосходно!



"Слив" под взглядом великой императрицы

Многие заметили, что Путин даже место переговоров с Эрдоганом подобрал интересное с психологической точки зрения — зал, где на турок строго смотрела императрица Екатерина Великая, которую в Турции помнят очень хорошо, как и ее великолепных полководцев и флотоводцев: Суворова, Потемкина, Ушакова и других. Это не первый случай, когда турецкие делегации в Москве подвергаются подобному "троллингу". Видимо, незримое присутствие одной из величайших правительниц не только в русской истории, но и в европейской, свое воздействие оказало. В этом зале еще и часы стояли со скульптурой, посвященной подвигу русских воинов в предпоследней официальной Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Интересно, Эрдоган на них обратил внимание? Или, может, Путин сам о них рассказал?



О чем же договорились на переговорах? О прекращении огня? Так САА нужна передышка, невозможно наступать бесконечно, нужно время на пополнение войск, обучение пополнения, ремонт техники, восполнение ее потерь, подвоз боеприпасов и так далее. Да просто отдых нужен. Тем более что ХТШ уже заявили, что им перемирие — не указ, а значит, их продолжат утюжить авиацией и артиллерией. То есть перемирие вполне может быть и сорвано. Договорились о том, что Россия и Турция создают коридор безопасности, демилитаризованную зону шириной 6 км к северу и югу от трассы М4, а затем начинают по ней совместное патрулирование? Но с двух сторон от трассы только бандиты, и как турки собираются их оттуда убирать — будет интересно посмотреть. Не смогут или не захотят — придется действовать иными методами. При этом остававшийся южнее М4 и демилитаризованной зоны кусок под контролем "зеленых", очевидно, отходит Дамаску — снабжать террористов в этих населенных пунктах не получится никак. А если не уйдут — придется попросить силой.



Про трассу М5 и о каких-то там "возвратах за линии сочинских соглашений и линию наблюдательных пунктов" уже никто не вспоминает. За порядком на М5 уже следят российские подразделения, оборудовавшие там свои опорные пункты и патрулирующие трассу. Очевидно, придется покинуть и "тыловые" блокпосты туркам, тем, которые в окружении у САА находятся, хотя пока прямых указаний на это нет. Но раз старые линии соглашения канули в Лету — им там делать нечего. Видимо, ими усилят те посты, которые находятся за трассами М4 и М5, на "пока зеленой" территории. Единственное, что получили турки, так это узаконивание их новых опорных пунктов, и то, что "подшефные" бандиты получат передышку и не побегут сотнями тысяч в Турцию. Но это если они и в самом деле перестанут стрелять, а то таких перемирий было уже много. Предыдущее было с 12 января, но его никто не заметил.



Что до Идлиба за трассами, его пока и трогать никто не собирается. Этот регион лучше пусть побудет камнем на шее у Эрдогана. Потому что с потерей трасс (через которые шла различная контрабанда, в том числе и в контролируемые Дамаском регионы — это Восток, там контрабандой и до войны занимались вовсю), с потерей плодородных регионов регион становится полностью дотируемым турками. А это недешево. Да и хлеб тот же турки сами у России покупают, а им придется делиться с "бородатыми". Реформы в электроэнергетике России: «пляшущие» тарифы



Получается, "турецкий султан" попросту "слил". Это понимают и в Турции, там среди распропагандированной молодежи и исламистски настроенных граждан начался такой душевный пожар, что отголоски его и до российского сегмента Сети доходят. Они, видно, ждали (вместе с их добровольными "помощниками" с Украины) что Эрдоган чуть ли не капитуляцию у Путина принимать приехал. А вышло почти наоборот, хотя сохранить лицо "турецким партнерам" дали. Частично. И чего это будет стоить турецкому лидеру на выборах — вопрос. К тому же к неудачному вмешательству в Сирии добавляются нарастающие проблемы в Ливии вкупе с разгорающимся конфликтом с Египтом, Кипром, Израилем, Италией, Францией и Грецией вокруг исключительной экономической зоны и шельфа.



И есть большие сомнения, что Эрдогану удастся вернуть себе хотя бы часть того весьма зыбкого доверия, которое с 2016 г. ему удалось завоевать у Путина. В Москве до конца туркам не верили и не поверят никогда, конечно, но хоть как-то, очевидно, воспринимали турок, как относительно адекватных партнеров. Даже если сотрудничество в области ВТС и прочих проектов и не пострадает, то все равно — любые действия "партнеров" из Анкары будут подвергаться сомнению. Президент Турции вышел на эти переговоры совсем не с теми подкрепляющими позицию аргументами, что надеялся иметь. Когда турки затевали всю эту катавасию с Идлибом, они рассчитывали на то, что Россия не будет становиться у них на пути, российский контингент относительно немногочислен, сама Россия далеко от Сирии (зато от Турции близко, и это там не учли), Россия ценит сотрудничество с турками и не пойдет на его разрыв или обострение. А Сирийская арабская армия (САА) ослаблена многолетней войной, и турецким силам, совместно с опекаемыми ими бандформированиями из запрещенной в РФ ХТШ и прочих террористических (и "умеренных", отличающихся незначительно от "официальных" террористов) структур, противостоять не сможет. К тому же в Турции явно переоценивали возможности своих вооруженных сил вообще и в частности того контингента, который турки направили в Идлиб.В общем, Эрдоган совершил типичную "ошибку Саакашвили", с той лишь разницей, что Саакашвили к ней подтолкнули из Вашингтона, а вот кто подтолкнул Эрдогана — это большой пока вопрос. То ли он сам додумался, то ли это кто-то из бывших, но добившихся признания их лояльности, путчистов, например, министр обороны Хулуси Акар, один из "локомотивов" силовой интервенционистской политики в Сирии и Ливии, то ли все вместе к этому пришли. Но в итоге турки сами сделали те грабли, на которые и наступили.Все пошло не так. Сирийская армия не испугалась турецких угроз и не послушала требований прекратить успешное наступление и отойти "за сочинские линии". Турки эти требования вплоть до вчерашних переговоров выдвигали и постоянно угрожали, если их не послушают, силой добиться своего. Но в итоге эти угрозы стали звучать как какой-то фоновый шум вроде обещаний киевских политиканов и генералов о "грядущей перемоге" над Россией, возврате Крыма и Донбасса и т п. Почему сирийцы не испугались, понятно.Вопреки мечтам турок Россия сразу заняла очень жесткую позицию и твердо поддержала своего союзника, пойдя на риск и разрыва связей с Турцией, и прямого военного конфликта, и, более того, активно применяя силу против турок. При этом сначала предупреждая турок о возможности "наихудшего сценария" в виде нашего прямого участия, в который они поначалу не верили. Турецкие подразделения, смешавшиеся с боевыми порядками террористов или находящиеся не в обусловленных соглашениями, пунктах дислокации (наблюдательных пунктов, которых ровно 12, с численностью личного состава до роты, и они в основном в тылу САА), сразу оказались под угрозой нанесения им огневого и ракетно-бомбового поражения, и со стороны сирийцев, и со стороны артиллерии и авиации группировки войск (сил) (ГВ(с)) в САР. Это относилось и к 32 "самопровозглашенным" взводным "наблюдательным" пунктам, а, по сути, взводным опорным пунктам, только находящимися от нормального ВОП в плане обустройства и фортификации также далеко, как звезды от Земли. И к иным турецким контингентам в Идлибе, которых, конечно, не набралось бы на "механизированную дивизию", про которую говорили недавно в нашем МО, но на бригаду, скорее всего, в сумме набирается. Турки к тому же оказались как минимум косвенно причастны к гибели 4 наших снайперов из ЦСН ФСБ 1 февраля в районе Алеппо, и этим также выписали себе "черную метку".Туркам почти сразу начало "прилетать" и от авиации, и от артиллерии, причем несложно понять, чьих, не всегда, конечно. Причем по нарастающей — то колонне попало, то пункту дислокации, то артпозиции, а в итоге попало и по штабу, что вызвало гибель официально 36 турок, а неофициально сами же турки называют цифры от 56-65 и до 100 человек. Список потерь турецкой армии быстро стал расти, и, как ни пытались турки мухлевать с потерями, уже и в Турции начинают появляться различные списки погибших, в разы отличающиеся от официоза (например, в одном из них 156 фамилий, причем эти люди действительно погибли в армии, вопрос, когда и где). Дошло и до применения по туркам БР "Точка-У", уже и сирийской армией, и РСЗО "Смерч". В конечном итоге турки отказались от практики непосредственной поддержки боевиков и отвели часть сил поглубже вглубь контролируемой территории, не прекращая, впрочем, беспокоящего артогня.Сами турки, конечно, не признавали и никогда не признают, что им в основном доставалось от России, даже когда в кадре попадались российские бомбардировщики в характерной только для ВКС окраске. Все потому, что и ответить придется тогда России, которая точно так же соглашается с турками, что она тут ни при чем. А ответ России уже на это может быть сильно разным, но точно не только экономическим, но в этот раз явно военным. И в Турции, очевидно, понимали, что Россия не ограничится только своими силами на сирийском театре, и тогда турок никакое НАТО не спасет. Да и НАТО, в общем, пожелало туркам "держаться и хорошего настроения", причем на словах даже декларативное заявление альянса было ветировано давними друзьями турок из Греции. США тоже ничем, кроме трепа, не отметились. Турки, если на что-то рассчитывали, явно забыли 2015 год — тогда было то же самое. Ну это же не с Ливией или самой Сирией дело иметь, тут Россия, и это "совсем другое", как любит говорить публика либеральной ориентации. Какие тут союзные обязательства?Да и боеспособность турецкой армии оказалась куда ниже ожидаемой. Даже для ввода в Идлиб турецкому Генштабу пришлось "сдергивать" две батальонные тактические группы аж из бригад 1-й армии, в частности, из той самой 65-й механизированной бригады, которая и понесла те самые большие пока одномоментные потери турок в ударе 27 февраля. Остальные, в том числе бригады самого "боевитого" 4-го корпуса, воюющего с курдскими партизанами, видимо, не были боеготовы. Оказалось, что турецкая армия весьма дурно и управляется — группировка в Идлибе имеет большой "лаг" в прохождении сводок и докладов наверх, в штаб в приграничном Хатае, и в прохождении приказов сверху вниз, имеет проблемы и в снабжении. Да еще и высокоточных боеприпасов у турок оказалось куда меньше, чем было нужно даже для небольшой по масштабу операции.Силовые же аргументы турок "не сыграли". Практика насыщения отрядов боевиков своей, достаточно отвратной, бронетехникой, не дала ничего — артиллерии САА и российской, как и авиации, было глубоко "до фонаря", едут боевики ХТШ в алюминиевых консервных банках ACV-15 и М113, или это грузовички с бронированием, которые ХТШ, с помощью тех же турок, переделывают серийно, или же это советские БМП-1. Точно так же не было разницы, танк Т-62 поддерживает атаку, или же М60 любого уровня модернизации (эти еще и пробивались и горели лучше). Не помогли и турецкие "заградотряды", стимулирующие сильно демотивированных постоянными поражениями бородатых бандитов сражаться. Артиллерийская поддержка была, и, вкупе с разведывательными БПЛА, которые сначала практически не трогали, определенный ущерб САА нанесла, но вовсе не такой, как бы хотелось.Единственный аргумент, который на короткий срок позволил турко-террористическим отрядам переломить ситуацию — это ударные БПЛА (УБПЛА), в условиях отсутствия войсковой ПВО, в которой сирийцы попросту не нуждались до этого, нанесшие краткосрочные, но весьма приличные потери. И то в том, что боевикам и турецким "отпускникам" удалось продвинуться в районе трассы М5 и Нейраба и Саракиба, есть еще "заслуга" самих САА, которые заменили свои основные ударные части, 25-ю дивизию спецназначения (25 ДСпН) "Силы Тигра" и 5-й добровольческий штурмовой корпус (5 ДШК) в этом районе, отправив их на юг Идлиба, частями, которые вовсе не чемпионы САА по стойкости в обороне. И то, когда штаб ГВ(с) в Хмеймиме как руководящий операцией отреагировал на турецкие бесчинства, перебросив на фронт ЗРПК "Панцирь", ЗРК "Бук-М2" и прочие, снабдив части стрелками-зенитчиками с ПЗРК и обеспечив радиоэлектронное подавление, пагубно действующее на малые БПЛА и создающее проблемы и большим УБПЛА, турецкий гамбит с беспилотниками быстро закончился. Турецкий беспилотный воздушный флот быстро понес тяжелые потери и резко снизил свою активность. А сирийцы, вместо того, чтобы бежать до Дамаска, как об этом мечтали в Анкаре, Идлибе и на Украине, почему-то резко начали учиться окапываться и маскироваться. Лучше бы, конечно, они этому раньше учились, конечно. Но лучше поздно, чем никогда.Сама же турецкая армия, откровенно говоря, не произвела того впечатления, которое создавали ее многочисленные "фанаты" среди аналитиков: турки показали, что они такие же весьма малограмотные и самонадеянные вояки, не умеющие создавать и не любящие ни нормальную полевую фортификацию, ни маскировку позиций, ни нормальное размещение войск и вооружений, снижающее потери от артиллерийского огня и ракетно-бомбового поражения. Причем ошибки, которые они совершали, даже наглостью объяснить сложно, ведь уже имели дело и с курдами, и с террористами из запрещенного у нас ИГИЛ. Расположить весьма дальнобойные 155-мм САУ в 5-6 км от линии фронта, где они даже для минометов уязвимы, это нормально для "второй армии НАТО". Причем составив сами самоходные орудия в кучу. Видно, и для всего НАТО это тоже норма? Как и пренебрежение основами маскировки и полевых укреплений? Даже украинские вояки, несмотря на их весьма бестолковое понимание советских уставов, которые они попытались забыть, да не вышло, могли бы поучить турок в этом вопросе. Но надо заметить. что стреляли турецкие артиллеристы достаточно неплохо, пока запасы корректируемых снарядов не показали дно — иначе бы не просили высокоточных боеприпасов из США.В общем, как только "беспилотный фактор" был загнан в некие рамки, а позиции САА прикрыла создаваемая наспех, но система войсковой ПВО, и к истреблению УБПЛА приступила, очевидно, и авиация, — сразу упала эффективность и артогня, и почти исчезло давление, которое оказывали на нестойких сирийцев эти аппараты. К тому же в бой были брошены опять те, кто умеет наступать и побеждать — 25 ДСпН, 5 ДШК, "Хезболла", палестинцы из "Лива-аль-Кудс" и т.п. В итоге к окончанию переговоров удалось вернуть практически все в важном районе пересечения трасс М4 и М5 в районе Нейраба и Саракиба, кроме самого Нейраба, да и на юге, пусть и не все, но отыграли обратно.Турки оказались перед сложным выбором. Эскалация боевых действий приведет к эскалации и с нашей стороны. Причем не исключен вариант продолжения "непрямых военных действий" с нашей стороны, когда турки и дальше будут получать точные и тяжелые удары от "сирийских" артиллерии и авиации, но в совсем иных масштабах, тогда как уже потери достигли крайне неприятных величин без каких-либо видимых успехов. Разрыв экономических связей с РФ и вовсе не нужен Турции — ее экономика не в лучшем состоянии, это ее может добить.Да, наступление САА удалось сдержать, но ведь никто и не планировал стереть все "пятно зелени" с карты Сирии в этот раз. Планировалось отбить трассу М5, жизненно важную для экономики Сирии и ее обычного локомотива — Алеппо. Город, конечно, сильно пострадал, но не весь, и промышленность так еще сохранилась, а добираться туда было долго и неудобно. Планировалось отбить основные плодородные районы под контролем боевиков. Эта задача, как и возвращение М5, выполнена. Потом, когда стало ясно, что сопротивление боевиков совсем ослабело, возникло желание забрать себе и юг Идлиба, и М4. Но сам Идлиб и города за трассами вряд ли кто надеялся возвратить на этом этапе войны. Ключевой вопрос, который волнует и турок, которые уже понимают, что игра проиграна, и Дамаск: куда девать толпы бородатых бандитов, их семьи, которые мало чем лучше, и тех, кто вполне комфортно жил при власти исламистов? Дамаску такие "сограждане" (среди которых полно иностранцев) даром не сдались, в Турции они нужны не более чем собаке пятая нога. В любом случае, нужен какой-то ареал обитания, заповедник бородатых гоблинов, который постепенно должен сжиматься, по мере их постепенной утилизации. Весь вопрос был, собственно, в размерах этого заповедника и условиях — о них и был спор.Россию с самого начала устраивала ситуация временного закрепления достигнутого силой оружия статус-кво. Так уже бывало ранее, так оно и сейчас. Ситуация на карте значительно лучше, чем была до этого, а если еще и в ходе переговоров можно ее улучшить — превосходно!Многие заметили, что Путин даже место переговоров с Эрдоганом подобрал интересное с психологической точки зрения — зал, где на турок строго смотрела императрица Екатерина Великая, которую в Турции помнят очень хорошо, как и ее великолепных полководцев и флотоводцев: Суворова, Потемкина, Ушакова и других. Это не первый случай, когда турецкие делегации в Москве подвергаются подобному "троллингу". Видимо, незримое присутствие одной из величайших правительниц не только в русской истории, но и в европейской, свое воздействие оказало. В этом зале еще и часы стояли со скульптурой, посвященной подвигу русских воинов в предпоследней официальной Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Интересно, Эрдоган на них обратил внимание? Или, может, Путин сам о них рассказал?О чем же договорились на переговорах? О прекращении огня? Так САА нужна передышка, невозможно наступать бесконечно, нужно время на пополнение войск, обучение пополнения, ремонт техники, восполнение ее потерь, подвоз боеприпасов и так далее. Да просто отдых нужен. Тем более что ХТШ уже заявили, что им перемирие — не указ, а значит, их продолжат утюжить авиацией и артиллерией. То есть перемирие вполне может быть и сорвано. Договорились о том, что Россия и Турция создают коридор безопасности, демилитаризованную зону шириной 6 км к северу и югу от трассы М4, а затем начинают по ней совместное патрулирование? Но с двух сторон от трассы только бандиты, и как турки собираются их оттуда убирать — будет интересно посмотреть. Не смогут или не захотят — придется действовать иными методами. При этом остававшийся южнее М4 и демилитаризованной зоны кусок под контролем "зеленых", очевидно, отходит Дамаску — снабжать террористов в этих населенных пунктах не получится никак. А если не уйдут — придется попросить силой.Про трассу М5 и о каких-то там "возвратах за линии сочинских соглашений и линию наблюдательных пунктов" уже никто не вспоминает. За порядком на М5 уже следят российские подразделения, оборудовавшие там свои опорные пункты и патрулирующие трассу. Очевидно, придется покинуть и "тыловые" блокпосты туркам, тем, которые в окружении у САА находятся, хотя пока прямых указаний на это нет. Но раз старые линии соглашения канули в Лету — им там делать нечего. Видимо, ими усилят те посты, которые находятся за трассами М4 и М5, на "пока зеленой" территории. Единственное, что получили турки, так это узаконивание их новых опорных пунктов, и то, что "подшефные" бандиты получат передышку и не побегут сотнями тысяч в Турцию. Но это если они и в самом деле перестанут стрелять, а то таких перемирий было уже много. Предыдущее было с 12 января, но его никто не заметил.Что до Идлиба за трассами, его пока и трогать никто не собирается. Этот регион лучше пусть побудет камнем на шее у Эрдогана. Потому что с потерей трасс (через которые шла различная контрабанда, в том числе и в контролируемые Дамаском регионы — это Восток, там контрабандой и до войны занимались вовсю), с потерей плодородных регионов регион становится полностью дотируемым турками. А это недешево. Да и хлеб тот же турки сами у России покупают, а им придется делиться с "бородатыми".Получается, "турецкий султан" попросту "слил". Это понимают и в Турции, там среди распропагандированной молодежи и исламистски настроенных граждан начался такой душевный пожар, что отголоски его и до российского сегмента Сети доходят. Они, видно, ждали (вместе с их добровольными "помощниками" с Украины) что Эрдоган чуть ли не капитуляцию у Путина принимать приехал. А вышло почти наоборот, хотя сохранить лицо "турецким партнерам" дали. Частично. И чего это будет стоить турецкому лидеру на выборах — вопрос. К тому же к неудачному вмешательству в Сирии добавляются нарастающие проблемы в Ливии вкупе с разгорающимся конфликтом с Египтом, Кипром, Израилем, Италией, Францией и Грецией вокруг исключительной экономической зоны и шельфа.И есть большие сомнения, что Эрдогану удастся вернуть себе хотя бы часть того весьма зыбкого доверия, которое с 2016 г. ему удалось завоевать у Путина. В Москве до конца туркам не верили и не поверят никогда, конечно, но хоть как-то, очевидно, воспринимали турок, как относительно адекватных партнеров. Даже если сотрудничество в области ВТС и прочих проектов и не пострадает, то все равно — любые действия "партнеров" из Анкары будут подвергаться сомнению. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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