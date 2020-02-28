Турция перекроет Босфор и откажется от С-400? Клинцевич рассказал о последствиях обострения в Идлибе

Ранее ряд турецких изданий, в том числе Haberturk, сообщили, что после гибели военных Турции в ходе авиаудара в Идлибе в ночь на 28 февраля Анкара может закрыть для российских военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, развёртывание комплексов С-400, вероятно, перенесут.

В разговоре с телеканалом "360" Клинцевич выразил сомнение в принятии таких мер. По его мнению, обострение в Идлибе не приведёт к резкому ухудшению отношений Москвы и Анкары.

"Пока что это разговоры. Подобные вещи публично не обсуждаются. Есть серьёзные договоренности. Когда будут конкретные вещи, тогда будут конкретные ответы. Я не думаю, что всё будет так критично", - указал он.

Сенатор подчеркнул, что у нас достаточно рычагов влияния и взаимоотношений, которые не стоит переводить в критическое положение. Кроме того, Клинцевич призвал не нагнетать обстановку, так как, несмотря на внешнюю демонстрацию реакции, на реальное обострение отношений Анкара не перейдёт.

По последним данным, в ходе авиаудара ночью погибли 33 турецких военных. Изначально турецкие СМИ обвинили в атаке ВКС России, из-за чего у консульства РФ в Стамбуле начались акции протеста. Затем Анкара возложила ответственность за произошедшее на Сирию, ответив стране массированным огнём.

Москва указала, что в районе проведения операции ВВС Сирии вообще не должно было быть турок, однако они оказались среди боевиков, против которых сирийцы проводили операцию.