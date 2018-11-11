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Турция передала пяти странам аудиозапись убийства журналиста и обвинила Саудовскую Аравию в препятствии правосудию

11 ноября 2018, 12:24  •  36 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба в попытке запутать следствие по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и рассказал, какие страны получили аудиозапись произошедшего в Стамбуле.
Как передает The Daily Sabah, Эрдоган считает, что журналиста убил один из 18 человек, задержанных в рамках расследования. Президент Турции настаивает на том, что в Эр-Рияде точно знают, кто из 15 человек, которые прибыли в Стамбул перед убийством и которые находятся среди 18 задержанных, виновны в совершенном преступлении и могут сказать, где спрятано тело.
Эрдоган также сообщил, что аудиозапись, зафиксировавшая последние минуты жизни Хашукджи, передана Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании.
Он также возмутился тем фактом, что генпрокурор Саудовской Аравии аль-Муаджиб необоснованно вызвал турецкого прокурора к себе, несмотря на то что убийство было совершено в Стамбуле и должно расследоваться в Турции. Эрдоган посчитал, что представитель саудовского правосудия пытался запутать следствие.

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