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Турция отмахнулась от поставленного Болтоном условия вывода войск США из Сирии

07 января 2019, 06:39  •  40 • Политика
Американские военные не намерены уходить из северо-восточных регионов Сирии до тех пор, пока официальная Анкара не гарантирует прекращения атак турецких войск на курдов. Такое условие поставил советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В свою очередь представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын отмахнулся от данного требования, назвав слова Болтона абсурдными.
Турция, подчеркнул чиновник, не противостоит в Сирии курдам как таковым. Ее главной целью является запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).
Что касается противостояния турецких войск и протурецких формирований с курдскими вооруженными отрядами, то здесь также идет речь о противостоянии терроризму, отметил господин Калын. Напомним, что "Рабочая партия Курдистана" (PKK) и курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) считаются в Турции террористическими организациями.
Данные группы, отметили в Турции, не вправе претендовать на то, чтобы представлять интересы этнических курдов. "Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны", - резюмировал позицию президента Эрдогана его представитель.

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