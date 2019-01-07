Турция отмахнулась от поставленного Болтоном условия вывода войск США из Сирии

Американские военные не намерены уходить из северо-восточных регионов Сирии до тех пор, пока официальная Анкара не гарантирует прекращения атак турецких войск на курдов. Такое условие поставил советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В свою очередь представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын отмахнулся от данного требования, назвав слова Болтона абсурдными.

Турция, подчеркнул чиновник, не противостоит в Сирии курдам как таковым. Ее главной целью является запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ).

Что касается противостояния турецких войск и протурецких формирований с курдскими вооруженными отрядами, то здесь также идет речь о противостоянии терроризму, отметил господин Калын. Напомним, что "Рабочая партия Курдистана" (PKK) и курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) считаются в Турции террористическими организациями.

Данные группы, отметили в Турции, не вправе претендовать на то, чтобы представлять интересы этнических курдов. "Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны", - резюмировал позицию президента Эрдогана его представитель.