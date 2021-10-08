Турция отказалась сдавать США позиции по закупкам у России С-400

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com

Анкара замахнулась не только на наши ЗРК, но и на истребители

Анкара в вопросах военно-технического сотрудничества разворачивается в сторону Москвы, поскольку президенту Турции Реджепу Тайиопу Эрдогану не удалось в последней его поездке в США встретиться и наладить отношения с американским лидером Джо Байденом. Поэтому турки без оглядки на Вашингтон будут закупать второй дивизион российских ЗРК С-400.

Об этом говорится в аналитической статье американской газеты Defense News.

В публикации отмечается, что по теме закупок С-400 Турция "остается непокорной", вопреки давлению и угрозам со стороны США. Так, 26 сентября Эрдоган заявил, что его страна рассмотрит возможность покупки у России второй партии ЗРК.

"Переговоры продолжаются. Уровень [переговоров] на данный момент носит стратегический и политический характер. Мы еще не обсудили технические вопросы, финансовую сторону и цены", – сказал изданию высокопоставленный турецкий чиновник, занимающийся военными закупками.

Но на закупках российских ЗРК Анкара решила не останавливаться. Судя по всему, визит Эрдогана в Сочи, который он совершил 29 сентября к президенту РФ Владимиру Путину, не прошел даром. В частности, тот же неназванный чиновник сообщил Defense News, что "Россия может стать источником ноу-хау в области технологий производства двигателей". Он отметил, что следующий уровень переговоров с Москвой будет "предварительным".

"И не только это. Мы можем вскоре начать переговоры о приобретении российских истребителей в качестве временного решения, перед тем как наша собственная программа производства истребителей принесет плоды", – подчеркнул собеседник издания.

Напомним, Эрдоган объявил о планах по закупке второго полка зенитных комплексов С-400 еще в августе. А после сочинских переговоров стало известно, что Анкара и Москва собираются расширить сотрудничество не только по ЗРК, но и ряду других направлений.

