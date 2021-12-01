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Турция отказалась поддержать санкции против России

01 декабря 2021, 14:10  •  154 • Политика
Фото: Michael Zegers/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Чавушоглу призвал сбалансировать отношения с Москвой
Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу отказался от поддержки антироссийских санкций на встрече со своими коллегами по Североатлантическому альянсу. Вместо этого он предложил начать диалог с Москвой.
По мнению главы МИД Турции, санкционное давление на нашу страну никак не поможет Украине или другим странам с их проблемами. Данный вопрос обсуждался в среду, 1 декабря, на саммите министров иностранных дел НАТО в Латвии.
Чиновник подчеркнул, что против Турецкой Республики тоже вводились ограничения со стороны других стран, но это не могло ничего решить. В этой связи, он выразил уверенность, что санкции окажутся неэффективными и на этот раз. 
Чавушоглу также озвучил коллегам из военно-политического блока официальную позицию Анкары. Как сообщает RT, министр иностранных дел призвал выстроить баланс в отношениях с Москвой.
Речь, в частности, идет о правильном соотношении мер по сдерживанию и уровню готовности к диалогу с нашей страной. Простыми санкциями, по мнению министра, нельзя помочь Незалежной.
К слову, ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою кандидатуру в качестве посредника в переговорах между президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 

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