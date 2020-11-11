Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
Главная / Украина

Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта

11 ноября 2020, 07:40  •  322 • Украина

Анкара приняла решение отказаться от заключения контракта с Киевом по вопросу использования моторов, разрабатываемых концерном «Мотор Сич», для производства военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Черговий ООС».

Отмечается, что проектировщики при выборе отдали предпочтение двигателям производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.

«Злые языки поговаривают, что турки таки пронюхали, что «Мотор Сич» немного китайский…» — иронично пишут авторы, подмечая склонность украинских оборонщиков «сидеть одновременно на трёх стульях».

Напомним, 26 декабря прошлого года посольство США потребовало от Украины отменить сделку по продаже «Мотор Сич» китайцам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



322
Источник
Похожие новости
10 ноября 2020, 20:40
Наступление на Киев положит конец украинской государственности
10 ноября 2020, 13:20
Врач-атошник дал пендаль экс-мэру Киева из-за требования говорить на украинском языке
10 ноября 2020, 20:40
Фарион во время мытья посуды взбесила передача по кухонному радио
10 ноября 2020, 20:40
Уроки Карабаха: Украине уготована роль Армении
10 ноября 2020, 14:15
В Госдуме ответили на угрозы Украины ввести санкции против Никарагуа
10 ноября 2020, 15:10
Мартышка и очки: на Украине не умеют использовать собственные ресурсы по назначению
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 02:10
"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 01:45
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских выборах. Но есть нюанс
04 ноября 2020, 19:40
"Конечно, Америка ещё сильна, но… ": Удар Китая проглядели, пока следили за выборами - Глазьев
08 ноября 2020, 17:20
Хитрый маневр поляков назло России обернётся "чёрным сценарием"
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
08 ноября 2020, 11:50
Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе
10 ноября 2020, 16:05
Крымский поход Зеленского провалился с грохотом: Турки отказались от важного для Киева контракта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.