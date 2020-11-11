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Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
11 ноября 2020, 07:40 • 322 • Украина
Анкара приняла решение отказаться от заключения контракта с Киевом по вопросу использования моторов, разрабатываемых концерном «Мотор Сич», для производства военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Черговий ООС».
Отмечается, что проектировщики при выборе отдали предпочтение двигателям производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.
«Злые языки поговаривают, что турки таки пронюхали, что «Мотор Сич» немного китайский…» — иронично пишут авторы, подмечая склонность украинских оборонщиков «сидеть одновременно на трёх стульях».
Напомним, 26 декабря прошлого года посольство США потребовало от Украины отменить сделку по продаже «Мотор Сич» китайцам.
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