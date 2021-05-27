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Турция отговорила НАТО от санкций против Белоруссии из-за Ryanair

27 мая 2021, 23:25  •  69 • Политика
Фото: Wiktor Dabkowski/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Анкара настояла на своем варианте текста заявления по ситуации с самолетом
Власти Турции подтолкнули союзников по НАТО к смягчению реакции по поводу вынужденной посадки в Минске самолета ирландской компании Ryanair и задержания Романа Протасевича. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецких дипломатов.
Отмечается, что союзники по блоку обнародовали в среду, 26 мая, заявление, состоящее из двух абзацев, в котором альянс осудил инцидент с "принудительной посадкой лайнера" в Минске, однако оно не содержало никаких карательных мер, на которых настаивали страны Прибалтики и Польша.
Также текст оказался менее резким, чем публичные высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего случившееся "государственным захватом" и "возмутительным" ЧП.
По словам двух дипломатов, Анкара настояла на том, чтобы из заявления были исключены любые упоминания о поддержке новых западных санкций в отношении Белоруссии и призывы к освобождению там политзаключенных. Кроме того, из текста были удалены формулировки, угрожающие приостановкой сотрудничества НАТО с Минском, добавили собеседники агентства.
По мнению дипломатов, Турция, возможно, таким образом пытается сохранить отношения с Россией, которая является ближайшим союзником Белоруссии. Также Анкара заинтересована в ежедневных рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Минск.
Другой возможной причиной может являться стремление Турции принять как можно больше российских туристов этим летом после пандемии коронавируса.
По словам источников, настаивание Анкары на смягчении текста расстроило ряд членов альянса, в частности, Польшу, Литву и Латвию, которые настаивали на более жестких формулировках.
"Многие союзники были очень разочарованы Турцией. Для НАТО было важно отреагировать, и непонятно, почему Анкара должна защищает (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", – сказал один из европейских дипломатов, присутствовавший на дискуссии.
Напомним, после инцидента с самолетом Ryanair, летевшим рейсом из Афин в Вильнюс, который вынужденно приземлился 23 мая в Минске из-за сообщений о минировании, европейские авиакомпании отказались выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии.
Ранее сегодня стало известно о том, что Россия отменяет авиарейсы из-за запрета стран ЕС летать через Республику. Возможно, Москва взяла паузу для решения вопросов изменения маршрутов.

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