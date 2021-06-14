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Турция осталась при своём: Эрдоган обсудил С-400 с Байденом
14 июня 2021, 23:10 • 16 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Джозефом Байденом ситуацию с С-400 из России.
Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник, 14 июня, заявил на пресс-конференции, что позиция Турции по закупке систем ПВО из России С-400 не изменилась. Эрдоган, по его словам, подтвердил эту позицию в ходе переговоров с президентом США Джозефом Байденом.
По словам главы Турции, он также в ходе разговора с американским президентом отметил, что на фоне вызовов для глобальной безопасности возрастает значимость НАТО.
Два лидера также договорились о налаживании и активном использовании каналов для политического диалога между странами, передаёт ТАСС.
Как ранее сообщал Царьград, после ряда предупреждений США выполнили своё обещание и приостановили сотрудничество с Турцией по программе F-35. В настоящее время российские С-400 очищают небо Турции от американских истребителей.
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