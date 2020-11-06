Турция оказалась смелее России и смогла защититься от американских магнатов

Турция оштрафовала на 10 млн турецких лир ($1,18 млн) Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok. Поводом для такой жёсткости стало то, что компании так и не назначили представителей в Турции.

Крайний срок, выставленный компаниям, истёк два дня назад, и турки не стали затягивать с мерами. Впрочем, указывает обозреватель Царьграда Сергей Мардан, не исключено, что соцсетям прилетят и новые штрафы.

"В случае невыполнения требований турецкой стороны в течение 30 дней с момента уведомления о первом штрафе компании будут оштрафованы ещё на 30 млн турецких лир (соответственно - $3 млн). Если и эта мера не поможет, будет включено ограничение трафика от 50 до 90%", - отметил он.

Проблема в том, указывает Мардан в комментарии RT, что жителям России хотелось бы видеть того же рвения по отношению к иностранными IT-компаниям и у нас.

"Отчётливо хотелось бы прочитать эту новость примерно в такой версии: "Россия оштрафовала Facebook, Twitter, YouTube за цензуру российских СМИ и т. д. на 92 млн рублей. Если эта мера не поможет, трафик будет снижен на 90%". Говорят, это невозможно. А, собственно, почему? Почему Турецкая Республика (ВВП на душу населения $9300 против наших $11 300) может, а Россия - нет?" - задаётся вопросом обозреватель.

Он отмечает, что Турция для защиты своего информационного пространства без всяких отговорок блокирует американские соцсети тогда, когда считает это необходимым. У нас же со скрипом ввели НДС на доходы американских IT-гигантов.

"Почему Минцифры, которое, по идее, должно быть главным регулятором деятельности медиа на территории России, благополучно избегает не только решения этого вопроса, но даже хоть сколько-нибудь внятного комментария по происходящему с RT, ANNA NEWS, Царьград ТВ, "РИА Новости" и другими? Свою "независимость" американские соцсети наглядно демонстрируют прямо сейчас, открыто поддерживая Байдена и так же открыто дискредитируя Трампа", - пишет Мардан.

Обозреватель подчёркивает, что защита национальных интересов сегодня - это не только пограничники с овчарками на контрольно-следовой полосе: решения в информационной сфере должны принимать только люди.