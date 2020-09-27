Турция обостряет конфликт Армении и Азербайджана. Но и Россия не будет молчать

В Турции обвинили Ереван в нарушении перемирия с Азербайджаном. Как заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, Анкара осуждает действия со стороны армян. При этом, заметил он, Турция поддерживает Азербайджан в этом вопросе.

По словам Калына, международное сообщество должно прекратить провокации.

Отметим, что ранее между Азербайджаном и Арменией обострился конфликт. В Минобороны Азербайджана обвинили армян в обстреле позиций азербайджанской армии. В свою очередь, в Армении сообщили, будто атаку в направлении Нагорного Карабаха начали военные Азербайджана.

Россия не будет молчать в ответ на конфликт между двумя республиками, оценивают обстановку эксперты.

Как полагает глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, наша страна может вмешаться в ситуацию, если конфликт будет представлять внешнюю угрозу границам СНГ и Армении со стороны Турции.

При этом, по мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, в случае ужесточения боёв в дело активно включатся турецкие силы в качестве поддержки Баку. Что, по сути, будет означать прямое столкновение с РФ, которая поддержит армян в рамках ОДКБ.

"Это будет означать войну с Россией, которая в таких условиях может прибегнуть к силам ядерного сдерживания - в соответствии с нашей оборонной доктриной", - приводит его слова "Росбалт".