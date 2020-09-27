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Турция обостряет конфликт Армении и Азербайджана. Но и Россия не будет молчать
27 сентября 2020, 15:50 • 129 • В мире
Турция выступила с поддержкой Азербайджана в конфликте с Арменией. Как заявил представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, Ереван своим действиями показал, что выступает против мира и согласия. По оценкам экспертов, в случае возникновения реального противостояния между Ереваном и Баку Россия не будет молчать и выступит в поддержку армян в рамках ОДКБ.
В Турции обвинили Ереван в нарушении перемирия с Азербайджаном. Как заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, Анкара осуждает действия со стороны армян. При этом, заметил он, Турция поддерживает Азербайджан в этом вопросе.
По словам Калына, международное сообщество должно прекратить провокации.
Отметим, что ранее между Азербайджаном и Арменией обострился конфликт. В Минобороны Азербайджана обвинили армян в обстреле позиций азербайджанской армии. В свою очередь, в Армении сообщили, будто атаку в направлении Нагорного Карабаха начали военные Азербайджана.
Россия не будет молчать в ответ на конфликт между двумя республиками, оценивают обстановку эксперты.
Как полагает глава Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, наша страна может вмешаться в ситуацию, если конфликт будет представлять внешнюю угрозу границам СНГ и Армении со стороны Турции.
При этом, по мнению военного эксперта Павла Фельгенгауэра, в случае ужесточения боёв в дело активно включатся турецкие силы в качестве поддержки Баку. Что, по сути, будет означать прямое столкновение с РФ, которая поддержит армян в рамках ОДКБ.
"Это будет означать войну с Россией, которая в таких условиях может прибегнуть к силам ядерного сдерживания - в соответствии с нашей оборонной доктриной", - приводит его слова "Росбалт".
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