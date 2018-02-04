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Турция обещает уничтожить в Сирии всех переодетых в курдов американцев
04 февраля 2018, 17:09 • 489 • Политика
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг обещал, что боевая авиация и армия его страны на севере Сирии отныне не будут стесняться наносить удары по военнослужащим США, переодетым в форму курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС).
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Если те будут продолжать ходить в форме курдских ополченцев, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, ВВС его страны будут наносить авиаудары по американским солдатам в Сирии без всякого промедления. Политик подчеркнул, что Анкара требует от курдских отрядов покинуть город Манбидж на севере Сирийской Арабской Республики (САР).
Если этого не случится, то турецкие войска намерены войти в город с помощью силы. При этом одной из их мишеней там станут американские военнослужащие, переодетые в форму курдских ополченцев.
Напомним, что в средине прошлого месяца турецкая армия начала военную операцию в сирийском регионе Африн. Наступление турецких вооруженных сил преследует цель выбить отряды курдского ополчения с данной территории. По последним данным, в ходе боев погибли уже как минимум 17 мирных жителей и 260 курдских бойцов.
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