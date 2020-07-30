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Турция не торопится активировать С-400, надеясь на лоббистов в США - "Бегин-Садат"
30 июля 2020, 20:05 • 38 • Политика
Турция пытается убедить США, что может заменить Китай в глобальной системе поставок. При этом русские С-400 активировать не торопятся, чтобы решить политические вопросы, настаивают в "Бегин-Садате".
В Турции полагают, что смогут производить детали для американских F-35, оставив при этом в силе поставки русских С-400. В целом же турецкие представители считают, что смогут уговорить США не заключать контракты, аналогичные турецким. Как пишет "Утро.ру", якобы именно с этими надеждами и было связано обещание "устранить обеспокоенность" Вашингтона из-за несовместимости С-400 и F-35.
Сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что о турецкой стороне не стоит говорить как о клиенте программы F-35. Турция - полноценный партнёр, а в этом статусе и дальше намерена строить отношения.
Как добавляют представители израильского центра стратегических исследований "Бегин-Садат", деловой совет Турции и США для сближения позиций нанял компанию Mercury Public Affairs. Эти лоббисты работают в Вашингтоне - они, мол, и должны наладить взаимоотношения в нужном ключе.
В целом же авторы заметки отмечают, что отношения США и Турции заметно ухудшились на фоне покупки русских С-400. Впрочем, это и так было понятно. Предполагается, что С-400 турецкие партнёры не активируют, пока всё не утрясётся в политическом плане. С другой стороны, испытания радара системы уже проводятся.
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