Турция не торопится активировать С-400, надеясь на лоббистов в США - "Бегин-Садат"

В Турции полагают, что смогут производить детали для американских F-35, оставив при этом в силе поставки русских С-400. В целом же турецкие представители считают, что смогут уговорить США не заключать контракты, аналогичные турецким. Как пишет "Утро.ру", якобы именно с этими надеждами и было связано обещание "устранить обеспокоенность" Вашингтона из-за несовместимости С-400 и F-35.

Сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что о турецкой стороне не стоит говорить как о клиенте программы F-35. Турция - полноценный партнёр, а в этом статусе и дальше намерена строить отношения.

Как добавляют представители израильского центра стратегических исследований "Бегин-Садат", деловой совет Турции и США для сближения позиций нанял компанию Mercury Public Affairs. Эти лоббисты работают в Вашингтоне - они, мол, и должны наладить взаимоотношения в нужном ключе.

В целом же авторы заметки отмечают, что отношения США и Турции заметно ухудшились на фоне покупки русских С-400. Впрочем, это и так было понятно. Предполагается, что С-400 турецкие партнёры не активируют, пока всё не утрясётся в политическом плане. С другой стороны, испытания радара системы уже проводятся.