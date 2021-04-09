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Турция не стерпела слов о диктаторе. За оценку итальянского премьера отдувался посол

09 апреля 2021, 02:50  •  79 • В мире
В МИД Турции заявили, что вызвали на разговор посла Италии после оценочного заявления премьера Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.
Итальянского посла уведомили о недопустимости грубых высказываний в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана.
Скандал разразился после слов премьера Италии Марио Драги о лидере Турции. Политик сказал, что поведение Эрдогана при встрече с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен было неподобающим. Кроме того, лидера Турции он назвал диктатором, с которым тем не менее приходится сотрудничать.
На это Анкара отреагировала резко. В заявлении турецкого МИД говорится, что подобные высказывания недопустимы. От итальянцев ждут, что они отзовут "грубые и возмутительные заявления".
Отмечается, что негодование Турции доведено до представителя Италии в Анкаре.
"До посла было также доведено, что заявления, сделанные о визите в нашу страну глав ЕС и ЕК, неприемлемы без знания протоколов. Никто не может подвергнуть сомнению гостеприимство Турции. Наша страна не будет участником бессмысленных и злонамеренных дебатов внутри ЕС, мы находим усилия по подрыву позитивной повестки дня отношений Турции и ЕС напрасными", - сказано в сообщении.
Ранее на встрече Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась во вторник в Анкаре, главе ЕК не хватило стула.
Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг, передаёт "РИА Новости".

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