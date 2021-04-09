|
Турция не стерпела слов о диктаторе. За оценку итальянского премьера отдувался посол
09 апреля 2021, 02:50 • 79 • В мире
В МИД Турции заявили, что вызвали на разговор посла Италии после оценочного заявления премьера Марио Драги в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана.
Итальянского посла уведомили о недопустимости грубых высказываний в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана.
Скандал разразился после слов премьера Италии Марио Драги о лидере Турции. Политик сказал, что поведение Эрдогана при встрече с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен было неподобающим. Кроме того, лидера Турции он назвал диктатором, с которым тем не менее приходится сотрудничать.
На это Анкара отреагировала резко. В заявлении турецкого МИД говорится, что подобные высказывания недопустимы. От итальянцев ждут, что они отзовут "грубые и возмутительные заявления".
Отмечается, что негодование Турции доведено до представителя Италии в Анкаре.
"До посла было также доведено, что заявления, сделанные о визите в нашу страну глав ЕС и ЕК, неприемлемы без знания протоколов. Никто не может подвергнуть сомнению гостеприимство Турции. Наша страна не будет участником бессмысленных и злонамеренных дебатов внутри ЕС, мы находим усилия по подрыву позитивной повестки дня отношений Турции и ЕС напрасными", - сказано в сообщении.
Ранее на встрече Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась во вторник в Анкаре, главе ЕК не хватило стула.
Ей пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг, передаёт "РИА Новости".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 апреля 2021, 03:40
|
08 апреля 2021, 02:05
|
03 апреля 2021, 08:25
|
03 апреля 2021, 01:05
|
05 апреля 2021, 06:15
|
03 апреля 2021, 15:45
|
03 апреля 2021, 04:45