Турция не признаёт "аннексию Крыма": Эрдоган озвучил Зеленскому принципиальную позицию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским озвучил принципиальную позицию. Он вновь повторил, что Турция не признаёт "аннексию Крыма".

После завершения переговоров в Стамбуле Эрдоган ответил на вопросы журналистов в формате пресс-конференции.

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - произнёс он.

Трансляцию мероприятия осуществлял турецкий телеканал ТРТ.

Президент Турции также выразил поддержку новой инициативе Украины, которая получила название "Крымская платформа".

"Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - заверил турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что напряжённость в Донбассе можно снизить через Минские соглашения. Он высказался в их поддержку.

На переговорах речь шла о стратегическом партнёрстве в сфере оборонной промышленности. Эрдоган заверил, что оно не направлено против третьих стран.

Политик также рассказал о начале консультаций в формате 2+2. От Турции и Украины переговоры будут вести министры обороны и министры иностранных дел. Так планируется укрепить координацию Анкары и Киева.