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Турция не хочет помощи Совета Европы: Анкара выбрала традиции, выйдя из конвенции по правам женщин
20 марта 2021, 13:30 • 93 • Политика
Анкара настаивает, что Стамбульская конвенция Совета Европы по правам женщин не отвечает традициям и обычаям Турции. Страна вышла из соглашения, чтобы защитить турецких женщин самостоятельно, без помощи советчиков из Европы.
Турция больше не будет соблюдать требования Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Как пишет официальная газета турецкого правительства Rеsmi Gazete, документ был подписан 11 мая 2011 года и утверждён постановлением правительства Турции 10 февраля 2012 года. Однако теперь действие соглашения прекращено.
Вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя подобное решение, заявил, что турецкое общество не нуждается в помощи европейских партнёров. В том числе и собственных женщин Турция вполне может защитить сама.
Стоит отметить, что Турция стала первой страной, ратифицировавшей названную выше конвенцию. Теперь же страна, безусловно, возвращается к истокам, очнувшись от принуждения Совета Европы.
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