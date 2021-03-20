Турция не хочет помощи Совета Европы: Анкара выбрала традиции, выйдя из конвенции по правам женщин

Анкара настаивает, что Стамбульская конвенция Совета Европы по правам женщин не отвечает традициям и обычаям Турции. Страна вышла из соглашения, чтобы защитить турецких женщин самостоятельно, без помощи советчиков из Европы.

Турция больше не будет соблюдать требования Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Как пишет официальная газета турецкого правительства Rеsmi Gazete, документ был подписан 11 мая 2011 года и утверждён постановлением правительства Турции 10 февраля 2012 года. Однако теперь действие соглашения прекращено.

Вице-президент Турции Фуат Октай, комментируя подобное решение, заявил, что турецкое общество не нуждается в помощи европейских партнёров. В том числе и собственных женщин Турция вполне может защитить сама.

Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей", - подчеркнул спикер, добавив, что подражать другим при достижении, безусловно, важной цели никто не будет. Все решения уже есть в традициях и обычаях Турции, ещё раз акцентировал внимание Фуат Октай на личной странице в социальной сети Twitter.

Стоит отметить, что Турция стала первой страной, ратифицировавшей названную выше конвенцию. Теперь же страна, безусловно, возвращается к истокам, очнувшись от принуждения Совета Европы.