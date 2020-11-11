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Турция не имеет прямого отношения к миротворцам? Как будет сохраняться мир в Карабахе
11 ноября 2020, 04:00 • 101 • Политика
В России рассказали, как будет сохраняться перемирие в Нагорном Карабахе. В МИД РФ заявили, что Турцию привлекут к этому процессу, но прямого отношения к миротворческой операции она иметь не будет.
Об этом во вторник заявил источник в Министерстве иностранных дел России. По его словам, в Азербайджане будет создан совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня (на территории, которая не примыкает к Карабаху), откуда военные будут следить за соблюдением перемирия.
Миротворцы будут сосредоточены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Напомним, что ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение, которое положило конец военным действиям в Карабахе. Ереван согласился уступить Азербайджану часть территорий (включая город Шуша). Баку в ответ прекратил наступление и согласился на ввод российских миротворцев.
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