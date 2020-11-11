Турция не имеет прямого отношения к миротворцам? Как будет сохраняться мир в Карабахе

Об этом во вторник заявил источник в Министерстве иностранных дел России. По его словам, в Азербайджане будет создан совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня (на территории, которая не примыкает к Карабаху), откуда военные будут следить за соблюдением перемирия.

Роль Турции ограничивается рамками создаваемого российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции, - пояснил источник агентству ТАСС.

Миротворцы будут сосредоточены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Напомним, что ранее Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение, которое положило конец военным действиям в Карабахе. Ереван согласился уступить Азербайджану часть территорий (включая город Шуша). Баку в ответ прекратил наступление и согласился на ввод российских миротворцев.