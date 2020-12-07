Турция не имеет претензий к российским журналистам. Тюрьмы не будет

В ходе новостного выпуска телеканала НТВ объявлено, что суд в Стамбуле не нашёл оснований для привлечения журналистов Ивана Малышкина и Алексея Петрушко к ответственности. И, более того, вероятно, совсем скоро оба журналиста будут депортированы в Россию.

Ранее сообщалось, что Иван Малышкин и Алексей Петрушко могут быть привлечены к уголовной ответственности за шпионаж. Более того, назывались гигантские сроки заключения. Якобы их могли приговорить к 20 годам лишения свободы.

Известно, что журналисты прибыли в Турцию, чтобы снять сюжет о производстве беспилотников. Служба разведки посчитала их действия опасными, после чего российских граждан задержали.