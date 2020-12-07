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Турция не имеет претензий к российским журналистам. Тюрьмы не будет

07 декабря 2020, 19:50  •  108 • Политика
Суд в Турции не стал заключать под стражу российских журналистов. Однако принято решение о депортации задержанных домой. Тюрьмы, судя по всему, не будет, хотя ранее звучали прогнозы даже о 20-летнем сроке заключения.
В ходе новостного выпуска телеканала НТВ объявлено, что суд в Стамбуле не нашёл оснований для привлечения журналистов Ивана Малышкина и Алексея Петрушко к ответственности. И, более того, вероятно, совсем скоро оба журналиста будут депортированы в Россию.
Ранее сообщалось, что Иван Малышкин и Алексей Петрушко могут быть привлечены к уголовной ответственности за шпионаж. Более того, назывались гигантские сроки заключения. Якобы их могли приговорить к 20 годам лишения свободы.
Известно, что журналисты прибыли в Турцию, чтобы снять сюжет о производстве беспилотников. Служба разведки посчитала их действия опасными, после чего российских граждан задержали.

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