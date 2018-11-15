«Турция не блефует»: Анкара призвала расследовать дело Хашукджи на международном уровне

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал расследовать убийство журналиста Джамаля Хашукджи на международном уровне. Юристы-международники отмечают, что для этих целей Стамбул может объединиться с Эр-Риядом и создать специальную комиссию. Не исключено, что работать над громким делом станет международный следственный орган с участием всех заинтересованных государств. При этом, как подчёркивают эксперты, ситуация вокруг убийства Хашукджи привлекает минимальное внимание со стороны США, которые заинтересованы в сохранении сделки по поставке оружия Эр-Рияду.

Расследование убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи необходимо провести на международном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«На первоначальном этапе мы сформировали совместную рабочую группу с Саудовской Аравией, не намереваясь передавать дело в международный суд. Однако на данном этапе мы видим, что уже необходимо международное расследование. Мы сделаем все возможное для того, чтобы пролить свет на все аспекты этого преступления. Турция не блефует. Мы поделились с международным сообществом всеми имеющимися у нас данными», — цитирует Чавушоглу Anadolu.

В настоящий момент Турция проводит локальное расследование, так как преступление совершено в пределах турецкой границы. Однако эксперты не исключают, что Стамбул может создать международный следственный орган с участием всех заинтересованных стран.

«Турция к своему расследованию может присоединить представителей всех заинтересованных государств. Тогда для конкретного случая на территории страны будет создан судебный и следственный международный орган», — предположил в беседе с RT юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.

Альтернативой может стать межгосударственная комиссия, членами которой будут представители Эр-Рияда и Стамбула, считает адвокат, юрист-международник Дмитрий Романенко.

«В качестве правового механизма может быть создана межгосударственная комиссия с участием Турции и Саудовской Аравии. Либо в заявлении Чавушоглу речь идёт о создании специальной комиссии при ООН, которая могла бы заниматься расследованием данного случая», — рассказал он.

При этом Романенко отметил, что возможность вовлечения ООН в процесс расследования маловероятна.

Прекратить замалчивания со стороны США

Предложение главы турецкого внешнеполитического ведомства провести международное расследование имеет вполне ясную цель — «покончить с практикой двойных стандартов» со стороны Вашингтона, считает Ванин.

«Международное расследование имеет целью прекратить замалчивания со стороны США в отношении Саудовской Аравии и других государств. Это совершенно бесчеловечное преступление против журналиста, но до сих пор не предприняты никакие санкции, не высланы послы и дипломаты», — отметил Ванин. Поэтому, отмечает эксперт, имеет смысл инициировать международное расследование, масштабы которого могут неприятно удивить Вашингтон.

При этом юристы отмечают минимальную и структурированную реакцию Запада на «вопиющую ситуацию».

«В других случаях при каком-то пустяке происходит массированная информационная кампания, и он раздувается до невероятных размеров. При этом в истории не вспоминается ситуаций, когда в здании консульства убивают оппозиционного журналиста», — подчеркнул Романенко.

Со стороны США реакция довольно противоречивая, отмечают эксперты. В интервью The Washington Post американский президент раскритиковал версию Эр-Рияда об убийстве журналиста, уличив руководство Саудовской Аравии во лжи и непоследовательности. При этом Трамп подчеркнул, что саудовский принц мог и не отдавать приказа об убийстве Хашукджи или вовсе не знать о конфликте.

Позднее Трамп вновь подверг критике объяснения Саудовской Аравии, назвав их «полным провалом», и указал на то, что Мухаммед бен Сальман может быть причастен к убийству журналиста.

Эксперты отмечают, что для США чрезвычайно невыгодно разрывать дипломатические отношения с Саудовской Аравией, поскольку Эр-Рияд — один из крупнейших покупателей американского оружия.

«Что касается США, то понятно, что здесь колоссальное значение имеют военные заказы со стороны Саудовской Аравии. Так что резкой реакции от них ждать не приходится, что как раз подчёркивает использование риторики прав человека как инструмента при необходимых Штатам случаях», — считает Дмитрий Романенко.

По данным Стокгольмского института исследования проблема мира (SIPRI), с 2013 по 2017 год доля королевства в общем объёме оружейных продаж США составляла 18%.

В мае 2017 года Вашингтон и Эр-Рияд заключили сделку на поставку оружия на $110 млрд. Позднее, комментируя ситуацию с договором после убийства Хашукджи, Трамп сообщал, что не собирается его аннулировать. В противном случае, убеждён американский лидер, Эр-Рияд будет закупать оружие у Москвы и Пекина.

При этом погибший журналист критиковал не только деятельность руководства Саудовской Аравии, но и самого Трампа. После того, как власти королевства подтвердили гибель журналиста, его друг, политический аналитик Фарид Закария, обвинил администрацию Белого дома в потакании интересам Эр-Рияда.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября. Перед исчезновением он вошёл в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его никто не видел живым.

6 октября прокуратура Стамбула начала расследование, которое под личный контроль взял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Руководство королевства отвергало факт убийства, однако 19 октября в генпрокуратуре Саудовской Аравии заявили, что журналист погиб в ходе ссоры и драки с несколькими людьми. Позднее генпрокурор королевства заявил, что убийство было преднамеренным.