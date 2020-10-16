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Турция нацелилась на Крым - эксперт

16 октября 2020, 14:30  •  74 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Полуостров является одним из направлений по нацбезопасности страны, утверждают эксперты
Анкара оказывает поддержку крымско-татарскому Меджлису далеко не на альтруистических началах. Турция имеет определенные планы на Крым, заявил директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.
По словам политолога, даже если Крым гипотетически будет украинским, то в таком случае на полуострове будет необходимо развивать новый подход по местному самоуправлению и автономии крымских татар, к чему Турция не останется безучастной.
"Это ее долговременный расчет. У Анкары имеются свои мотивы", – заявил эксперт.
Аналогичной точки зрения придерживается и бывший депутат Рады Евгений Добряк, заявивший о том, что Крым является одним из направлений стратегии нацбезопасности Турции.
"Более того, когда Украина определяла внешние угрозы в конце 1990-х годов, то рассматривался вопрос влияния Турции на крымских татар. И офицеры на оперативно-тактическом факультете в Национальной академии проходили обучение турецкому языку для противодействия влиянию Анкары", - заявил эксперт в эфире телеканал ZIK.
В 2019 году турецкий посол на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что Турция никогда не признает Крым частью России, а Анкара намерена оказать поддержку крымским татарам, покинувшим полуостров.

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