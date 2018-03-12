Турция настояла на ускорении поставок С-400 из России

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Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в 2020 году.

В начале 2020 года начнет выполняться контракт на поставку С-400 в Турцию, сообщил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин. По словам Кожина, Анкара просила ускорить выполнение заключенных ранее договоренностей.

"Здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения", - объясняет Кожин.

2020 год - это ускоренный вариант исполнения контракта.

Досье

"Триумф" (С-400, первоначально - С-300ПМ3, индекс УВ ПВО - 40Р6, по кодификации МО США и NATO - SA-21 Growler, буквально "Ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК).

Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства России ЗРС "Триумф" была принята на вооружение.

Заявление Кожин сделал в интервью "России 24".