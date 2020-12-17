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Турция нашла лазейку избежать санкций США за С-400
17 декабря 2020, 13:35 • 103 • Политика
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что США не могут вводить санкции в рамках CAATSA против республики за покупку С-400 у России. Анкара обнаружила в документах лазейку, которая поможет избежать американских санкций из-за российского "Триумфа".
В США намерены ввести против Турции санкции из-за покупки российских ЗРК С-400 "Триумф". Рестрикции грозят Анкаре в рамках CAATSA (федеральный закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полагает, что Вашингтон не может вводить санкции против республики в рамках этого закона. В Анкаре указали на лазейку, которая поможет туркам избежать американского чёрного списка.
В интервью телеканалу 24 TV Чавушоглу отметил, что Турция всё же сделала добросовестное предложение о создании рабочей группы. Однако США его не приняли. Министр отметил, что Анкара, мол, не очень зависима от мира на данный момент в оборонной промышленности.
Что касается санкций США, то их Вашингтон не может вводить против Турции в рамках CAATSA, поскольку договор с Россией на покупку С-400 был заключён до принятия этого закона.
Отступать Анкара не намерена, считая, что США делают ошибку, вводя санкции. И готова пойти на ответный шаг.
"Нападать на суверенные права - очень неправильное решение. CAATSA неприменим", - обозначает СМИ позицию министра.
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