В TESTUD подтвердили информацию о том, что Турция намерена "отбить" у Израиля и Чехии российских туристов, отдыхающих по оздоровительным программам. Для этого страна планирует использовать собственные термальные курорты и клиники и наладить сотрудничество не только с турфирмами в России, но и со страховым и медицинским бизнесом.

В Турции озаботились тем, что из 1,5 млн иностранных туристов, отдыхающих в стране по оздоровительным программам, граждан России всего ничего - лишь около 80 тысяч. Президент Ассоциации термального и медицинского туризма (TESTUD) Явуз Йылык заявил о планах страны увеличить эти показатели в разы.

В частности, Турция намерена "отбить" у Израиля и Чехии российских туристов собственными термальными курортами и клиниками. Указывается, что для развития сотрудничества в сфере медицинского туризма Анкара собирается не только турфирмы привлекать, но также обратить на себя внимание представителей российского страхового и медицинского бизнеса.

При этом эксперты отмечают, что Турция не уступает своим конкурентам по степени оснащенности и квалификации кадров спа-курортов, однако цены на услуги здесь ниже, чем у популярных среди российских туристов израильских или чешских.

Главная задача сейчас - наладить связи с российским турбизнесом, который должен "влиться в экосистему" поставщиков медицинских туристов в Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР, а также страховыми компаниями и государственными структурами.