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Турция намерена превратить собор Святой Софии в мечеть: Хватило 17 минут

02 июля 2020, 16:00  •  101 • Политика
Турецкие власти намерены превратить собор Святой Софии, имеющий статус музея, в мечеть. На вопрос хватило 17 минут, сообщает телеканал CNN Turk.
Отмечается, что принятое по итогам обсуждения решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. На обсуждение столь важного вопроса собравшимся хватило 17 минут.
Спустя четыре года в Турции вновь был поднят вопрос о статусе собора Святой Софии. Идею сменить его на мечеть предложил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания Центрального исполнительного совета партии.
"Собор Святой Софии может продолжать посещаться туристами как мечеть. Как в Султанахмете. Наша нация должна решить это", - цитирует слова главы государства газета Hurriyet.
При этом Эрдоган тут же сделал оговорку и призвал быть "очень внимательными к этому вопросу", разобраться в нём и не торопиться. В частности, президент Турции потребовал провести исследование и дать оценку, а после уже можно будет приступать к детальному разговору.
Ранее руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков в материале "Трагическое воздаяние?": Мечеть в Святой Софии станет фиаско Константинопольского патриархата объяснил, с чем связан "мусульманский реванш" Турции.

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