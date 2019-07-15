Турция накрылась «ядерным зонтом» от угрозы извне

Автор:

Гасанов Камран

Сегодня на турецкой авиабазе Мюртед под Анкарой приземлился восьмой российский грузовой самолёт с комплектующими для С-400. Сколько ещё полётов будет совершено в Мюртед, неизвестно, но с каждым прибывающим Ил-76 возмущение в американской прессе нарастает. Накануне телеканал CNN вышел с заголовком «Турция купила российские ракеты С-400, предназначенные для того, чтобы сбивать самолёты НАТО».

Недовольство США реализацией подписанной в 2017 году между Москвой и Анкарой сделки объяснимо. Турция стала первой страной НАТО, бросившей вызов гегемонии Соединённых Штатов. С помощью С-400 турки выстраивают независимую систему ПВО, превращаясь в независимого и влиятельного регионального игрока, более не нуждающегося в «ядерном зонте» США. Такого испытания на прочность НАТО не проходила с 1966 года, когда Шарль де Голль вывел Францию из её военных структур.

США сами подталкивали Турцию к покупке С-400

С момента вступления в НАТО в 1952 году Турция находилась в полной зависимости от американской военной машины. Любые операции координировались с Вашингтоном, а турецкое небо прикрывали американские ПВО. Но в ноябре 2015 года маятник качнулся в обратную сторону. Тогда США вывели свои «Пэтриоты» из восточных вилайетов. Через месяц турки сбили российский Су-24 в Сирии.

Когда между Россией и Турцией нависла угроза войны, Реджеп Эрдоган обратился к Вашингтону за помощью, но американцы отказались поддержать союзника.

Это не первое «предательство» со стороны США. Двумя годами ранее западные партнёры попытались свергнуть Эрдогана. Фонды Сороса и другие американские НКО поддержали противников вырубки деревьев в стамбульском парке Гези. Кроме того, с 2014 года США начали вооружать в Сирии курдских сепаратистов. Однако точкой кульминации стало 15 июля 2016 года. Военный путч окончательно убедил турецкого президента в том, что полагаться на Запад больше нельзя.

Попытка госпереворота показала, что средства ПВО, которые нужны были Эрдогану для отражения ударов, не работали,

– отметил редактор журнала «Арсенал отечества» и военный эксперт Алексей Леонков.

Попытка вооружённого переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля 2016 года пытавшиеся свергнуть Эрдогана военные с помощью истребителей F-16 обстреляли президентский дворец и здание парламента.

В то время как США поддержали путчистов и до сих пор укрывают у себя организатора Фетхуллаха Гюлена, Россия выступила на стороне своего соперника в Сирии. Более того, российская разведка перехватила кодированные радиограммы турецких военных и предупредила Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) о готовящемся перевороте.

Хотя извинения Эрдогана за Су-24 поступили за пару недель до путча, реальное сближение с Россией началось именно сейчас. Покупка С-400 – прямой результат военного путча. Турции нужна не зависимая от НАТО воздушная оборона.

Нарушение дисциплины в НАТО

В политическом смысле приобретение ненатовских систем страной НАТО создаёт опасный прецедент, полагает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

Закупка Анкарой С-400 не будет способствовать установлению внутриблоковой дисциплины. Появляются новые представления о «возможном» в рамках альянса. Прецедент есть. Прослеживается тенденция и запрос на изменение альянса. Турецкий случай усугубит противоречия. Тем более, что НАТО не устраивают притязания Анкары на кипрские газовые месторождения,

– прокомментировал Мавашев ситуацию Царьграду.

Говоря о противоречиях в НАТО, нужно вспомнить об угрозах Дональда Трампа выйти из Североатлантического альянса, его критике стран ЕС, которые не повышают расходы на оборону до 2% от ВВП и намерениях Германии и Франции создать единую европейскую армию, не зависимую от Пентагона.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Что касается военного составляющего вопроса, то С-400 делают Турцию более независимой от США и НАТО.

Военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на возмущение Пентагона тем, что якобы турецкие ВВС будут изучать возможности американских истребителей F-22 и F-35. По его мнению, эта критика, вероятно, выдаёт подлинные намерения Штатов. Последние хотят оставить за собой право «наказывать непослушные страны». При наличии у страны на берегу Босфора С-400 Пентагон лишается такого преимущества.

Автономия – не значит неуязвимость

Хотя изначально С-400 рассчитаны на оборону, никто не мешает туркам развернуть их вблизи или даже внутри северных регионов Ирака и Сирии. Так Турция сможет прикрывать свою авиацию от атак Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и YPG в Сирии, когда турецкий спецназ будет вести против них бои. Обе курдские организации считаются Анкарой террористическими.

Турция получает автономность в защите своего неба, и не только. Теперь она может спокойно проводить операции против курдских формирований за пределами своих границ, не опасаясь того, что её войска станут целью ударов авиации США, Ирака, Израиля. Турция получает возможность прикрывать свои корабли в экономической зоне, что важно из-за конфликтов с Грецией, Кипром, Израилем,

– заметил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Хотя С-400 значительно усилят противовоздушную оборону Турции, но не сделают её неуязвимой.

Для того, чтобы отражать ядерный удар баллистической ракеты, нужно выстраивать не только противовоздушную, но и противоракетную оборону. С-400 могут лишь частично отразить атаку баллистических ракет,

– подчеркнул Леонков.

С-400. Фото: www.globallookpress.com

Для защиты от баллистических ракет Турции нужно обзавестись ракетами средней и малой дальности и межродовыми РЛС. Не исключено, что российско-турецкий гешефт продолжится покупкой новых комплексов, например «Бук».

Есть ещё один важный нюанс, связанный с получением Турцией С-400. Натовские армии, включая турецкую, пользуются американской спутниковой системой GPS. Учитывая, что С-400 связаны с российской ГЛОНАСС, турки смогут снизить зависимость от США в этом техническом компоненте. Леонков напомнил, что одна из причин поражения Ирака во время войны 2003 года состояла в зависимости от американской навигации.

Когда американцы отключили иракскую армию от GPS, её ПВО оказались бесполезными,

– напомнил он.

Таким образом, покупка Турцией С-400 вносит тектонические сдвиги в НАТО. Страна со второй армией в альянсе выходит из-под военной зависимости США, строит автономную противовоздушную оборону и подаёт «плохой пример» остальным крупным союзникам США. Сближаясь с Россией, Турция всё ещё остаётся в НАТО, то есть продолжает пользоваться преимуществами от членства в альянсе, но одновременно выстаивает стратегический альянс с геополитическим противником Североатлантического блока.

В долгосрочной перспективе при помощи российского вооружения Турция может оказаться достаточно сильной, чтобы позволить себе выйти из НАТО и потребовать вывода американского ядерного оружия с авиабазы Инджирлик.