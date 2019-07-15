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Турция накрылась «ядерным зонтом» от угрозы извне
15 июля 2019, 22:09 • 6 • В мире
С помощью С-400 Турция выстраивает автономную систему ПВО, становится более независимой от США и наносит удар по единству НАТО
Автор:
Гасанов Камран
Сегодня на турецкой авиабазе Мюртед под Анкарой приземлился восьмой российский грузовой самолёт с комплектующими для С-400. Сколько ещё полётов будет совершено в Мюртед, неизвестно, но с каждым прибывающим Ил-76 возмущение в американской прессе нарастает. Накануне телеканал CNN вышел с заголовком «Турция купила российские ракеты С-400, предназначенные для того, чтобы сбивать самолёты НАТО».
Недовольство США реализацией подписанной в 2017 году между Москвой и Анкарой сделки объяснимо. Турция стала первой страной НАТО, бросившей вызов гегемонии Соединённых Штатов. С помощью С-400 турки выстраивают независимую систему ПВО, превращаясь в независимого и влиятельного регионального игрока, более не нуждающегося в «ядерном зонте» США. Такого испытания на прочность НАТО не проходила с 1966 года, когда Шарль де Голль вывел Францию из её военных структур.
США сами подталкивали Турцию к покупке С-400
С момента вступления в НАТО в 1952 году Турция находилась в полной зависимости от американской военной машины. Любые операции координировались с Вашингтоном, а турецкое небо прикрывали американские ПВО. Но в ноябре 2015 года маятник качнулся в обратную сторону. Тогда США вывели свои «Пэтриоты» из восточных вилайетов. Через месяц турки сбили российский Су-24 в Сирии.
Когда между Россией и Турцией нависла угроза войны, Реджеп Эрдоган обратился к Вашингтону за помощью, но американцы отказались поддержать союзника.
Это не первое «предательство» со стороны США. Двумя годами ранее западные партнёры попытались свергнуть Эрдогана. Фонды Сороса и другие американские НКО поддержали противников вырубки деревьев в стамбульском парке Гези. Кроме того, с 2014 года США начали вооружать в Сирии курдских сепаратистов. Однако точкой кульминации стало 15 июля 2016 года. Военный путч окончательно убедил турецкого президента в том, что полагаться на Запад больше нельзя.
– отметил редактор журнала «Арсенал отечества» и военный эксперт Алексей Леонков.
Попытка вооружённого переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Фото: www.globallookpress.com
Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля 2016 года пытавшиеся свергнуть Эрдогана военные с помощью истребителей F-16 обстреляли президентский дворец и здание парламента.
В то время как США поддержали путчистов и до сих пор укрывают у себя организатора Фетхуллаха Гюлена, Россия выступила на стороне своего соперника в Сирии. Более того, российская разведка перехватила кодированные радиограммы турецких военных и предупредила Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) о готовящемся перевороте.
Хотя извинения Эрдогана за Су-24 поступили за пару недель до путча, реальное сближение с Россией началось именно сейчас. Покупка С-400 – прямой результат военного путча. Турции нужна не зависимая от НАТО воздушная оборона.
Нарушение дисциплины в НАТО
В политическом смысле приобретение ненатовских систем страной НАТО создаёт опасный прецедент, полагает директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.
– прокомментировал Мавашев ситуацию Царьграду.
Говоря о противоречиях в НАТО, нужно вспомнить об угрозах Дональда Трампа выйти из Североатлантического альянса, его критике стран ЕС, которые не повышают расходы на оборону до 2% от ВВП и намерениях Германии и Франции создать единую европейскую армию, не зависимую от Пентагона.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Что касается военного составляющего вопроса, то С-400 делают Турцию более независимой от США и НАТО.
Военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание на возмущение Пентагона тем, что якобы турецкие ВВС будут изучать возможности американских истребителей F-22 и F-35. По его мнению, эта критика, вероятно, выдаёт подлинные намерения Штатов. Последние хотят оставить за собой право «наказывать непослушные страны». При наличии у страны на берегу Босфора С-400 Пентагон лишается такого преимущества.
Автономия – не значит неуязвимость
Хотя изначально С-400 рассчитаны на оборону, никто не мешает туркам развернуть их вблизи или даже внутри северных регионов Ирака и Сирии. Так Турция сможет прикрывать свою авиацию от атак Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и YPG в Сирии, когда турецкий спецназ будет вести против них бои. Обе курдские организации считаются Анкарой террористическими.
– заметил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Хотя С-400 значительно усилят противовоздушную оборону Турции, но не сделают её неуязвимой.
– подчеркнул Леонков.
С-400. Фото: www.globallookpress.com
Для защиты от баллистических ракет Турции нужно обзавестись ракетами средней и малой дальности и межродовыми РЛС. Не исключено, что российско-турецкий гешефт продолжится покупкой новых комплексов, например «Бук».
Есть ещё один важный нюанс, связанный с получением Турцией С-400. Натовские армии, включая турецкую, пользуются американской спутниковой системой GPS. Учитывая, что С-400 связаны с российской ГЛОНАСС, турки смогут снизить зависимость от США в этом техническом компоненте. Леонков напомнил, что одна из причин поражения Ирака во время войны 2003 года состояла в зависимости от американской навигации.
– напомнил он.
Таким образом, покупка Турцией С-400 вносит тектонические сдвиги в НАТО. Страна со второй армией в альянсе выходит из-под военной зависимости США, строит автономную противовоздушную оборону и подаёт «плохой пример» остальным крупным союзникам США. Сближаясь с Россией, Турция всё ещё остаётся в НАТО, то есть продолжает пользоваться преимуществами от членства в альянсе, но одновременно выстаивает стратегический альянс с геополитическим противником Североатлантического блока.
В долгосрочной перспективе при помощи российского вооружения Турция может оказаться достаточно сильной, чтобы позволить себе выйти из НАТО и потребовать вывода американского ядерного оружия с авиабазы Инджирлик.
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