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Турция начинает новый год, заигрывая с Францией и Германией

08 января 2018, 04:54  •  136 • В мире
А Евросоюз обеспокоен перспективой поворота Турции на восток
5 января Эрдоган прибыл с официальным визитом в Париж, а 6 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в неофициальной обстановке встретился со своим коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем в немецком Госларе – на малой родине Габриэля. Предыдущая встреча министров имела место в ноябре 2017 г. в Анталье, откуда родом Чавушоглу.
Основными темами переговоров Эрдогана с Макроном предварительно назывались торгово-экономические связи двух стран, причем особо были выделены оборонная промышленность и энергетика, а во внешней политике – борьба с терроризмом, ситуация в Сирии и Ираке. По итогам переговоров подписали контракт о поставках «Турецким авиалиниям», начиная с 2019 года, широкофюзеляжных самолетов производства Airbus, а также рассчитанный на полтора года контракт о разработке турецкими компаниями Aselsan и Roketsan совместно с франко-итальянским консорциумом EUROSAM проекта для производства в Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны – Long Range Air and Missile Defence System. Предполагается, что в итоге к середине 2020-х годов Турция будет располагать современной системой, способной обеспечить защиту от крылатых и баллистических ракет.
В отношении Германии Турция устами своего министра иностранных дел обозначила намерение «прервать спираль кризиса» в двусторонних отношениях и возродить дух дружбы и сотрудничества, каким он был «в течение 300 лет». «Мы ждём от наших немецких друзей, что они лучше поймут ситуацию, в которой сегодня находится Турция», – Чавушоглу сделал это признание немецкой прессе, которая его обильно цитировала. Не оставшись в долгу, Габриэль накануне визита Чавушоглу дал понять, что настроен на конструктивный лад. Значительную часть своего интервью журналу Spiegel он посвятил объяснению целесообразности приглашения турецкому коллеге прибыть в Германию.
В течение вот уже двух лет отношения Турции и Германии находятся в кризисе. Характеристика «спираль кризиса», использованная Чавушоглу, достаточно точна, поскольку отношения, действительно, «закручивались», двигаясь от одного конфликта к другому. Толчком к обострению послужила провокация немецкого журналиста Яна Бёмермана в эфире немецкого телеканала ZD (март 2016 г.). Затем последовали: признание бундестагом геноцида армян в годы Первой мировой войны; продолжительный конфликт вокруг допуска немецких парламентариев на турецкую военную базу Инджирлик, завершившийся уходом оттуда немецких военных и техники на новое место дислокации, в Иорданию; запрет немецкой стороны турецким политикам выступать в Германии перед конституционным референдумом в Турции, в связи с чем Эрдоган обвинил Меркель в «нацистских» замашках.
Сегодня болезненной темой остаётся заключение в Турции семерых граждан Германии по обвинениям в поддержке терроризма (задержания связаны с чистками после неудавшегося путча). Самый известный узник – этнический турок Дениз Юджель, корреспондент одной из влиятельнейших немецких газет Welt. В конце декабря турецкие власти выпустили нескольких немецких граждан, ранее задержанных по политическим мотивам, включая журналистку, тоже этническую турчанку, Мешале Толу, но Юджель по-прежнему сидит в тюрьме. Неудивительно поэтому, что именно Welt живо откликнулась на итоги переговоров Габриэля с Чавушоглу.
Сама встреча высокопоставленных дипломатов протекала в подчеркнуто дружественной атмосфере. Габриэль впервые пригласил коллегу из Турции к себе домой. Министры провели совместную пресс-конференцию, на которой
заявили о взаимном стремлении оставить кризис в прошлом. «Мы сделаем всё, чтобы улучшить отношения», – сказал Зигмар Габриэль.
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Президент Эрдоган объявил, что в 2018 году его страна собирается активизировать внешнеполитическую активность прежде всего на европейском направлении, а также в отношениях со странами Африки и Ближнего Востока. Есть надежды на расширение товарооборота; так, с Францией его предполагается увеличить с нынешних 13,5 до 20 млрд долл. Этому должно способствовать подписание соглашения о таможенном союзе между Турцией и Евросоюзом – в прошлом году канцлер Ангела Меркель заявила, что будет блокировать такое соглашение по крайней мере до тех пор, пока не будут освобождены все немецкие граждане, взятые под стражу турецкими властями.
Вопрос о заключении таможенного союза Чавошоглу поднимал в ходе встречи с Габриэлем, а Эрдоган – с Макроном. Видимо, такой вариант турецкой стороне видится приемлемым на фоне тупиковых переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. Комментируя состояние переговоров, Эрдоган сказал, что его сограждане «устали» от неопределённости. Как известно, по мартовскому соглашению 2016 г. («сделка по беженцам») ЕС взял на себя обязательство возобновить переговоры. Тогда заинтересованная в том, чтобы приглушить миграционный кризис, немецкий канцлер продавила эту сделку, пообещав Турции выплату 3 млрд евро и отмену визового режима. Однако в последнее время именно Германия тормозила разрядку в отношениях между Турцией и Евросоюзом. Немецкие СМИ по-прежнему с охотой предоставляют слово критикам турецких властей – таким, как прежний соратник Эрдогана Абдюллатиф Сенер, против которого в настоящее время в Турции ведётся расследование. Сегодня Сенер говорит, что Эрдоган «может проиграть выборы» (имеются в виду президентские и парламентские выборы в Турции в 2019 году), если «хорошо использовать» колебания избирателей, и утверждает, что «никогда ещё Эрдоган не был настолько слаб».
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Верят ли таким оценкам европейские дипломаты? Судя по итогам дипломатических встреч – едва ли. Стоит добавить, что Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии, председательствующей в ЕС в начавшемся полугодии, провозгласил своей задачей улучшение отношений между Турцией и ЕС, по меньшей мере их возвращение к докризисному уровню. И 7 января Борисов уже провёл в Стамбуле встречу с турецким премьер-министром Бинали Йылдырымом.
Со своей стороны, высокие гости из Турции приезжают в Европу не с «просьбой о любви», а с ясным представлением о том, что ЕС обеспокоен перспективой поворота Турции на восток. Габриэль высказался об этом вполне откровенно: «В настоящее время Турция пытается быть более независимой от Европы и поворачивается на восток. Разве это в наших интересах? Разве тем самым мы укрепляем западные интересы в Турции или хотя бы у нас? Или мы становимся слабее? Одновременно Турция выступает против наших европейских ценностей». И здесь можно предположить, что контракт Турции с EUROSAM не был бы подписан, если бы не поставки в Турцию российских С-400.
Габриэль санкционировал возобновление работы германо-турецкой экономической комиссии и стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. А Эрдоган и Чавушоглу не постеснялись выдать европейским коллегам «домашние задания». По сообщению турецких СМИ, турецкая делегация передала Макрону список действующих во Франции ассоциаций и обществ, связанных с организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ, сопроводив этот жест просьбой «вести наблюдение за этими организациями» и уведомив, что Турция будет следить за ними тоже. А от правительства Меркель, по словам Чавушоглу, турецкая сторона ожидает мер против представителей Курдской рабочей партии.

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