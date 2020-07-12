Турция начала испытания русских С-400: Эксперт назвал неочевидную цель

В частности, по словам экс-заместителя командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР, генерал-лейтенанта Александра Лузана, испытания С-400 позволят турецким военным изучить особенности применения, оценить эффективность российской системы.

По словам эксперта, во время испытания российских зенитных ракетных комплексов турецкие военные обнаруживали самолёты и проводили по ним так называемые электронные пуски.

"Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность", - сказал он в комментарии "РИА Новости".

Однако, как считает эксперт, ещё одной целью испытаний С-400 в Турции мог стать поиск слабых мест в российской системе. При этом Лузан отметил, что из С-400 технически невозможно извлечь технологии.

"Поэтому их особенности приходится постигать эмпирическим методом", - объяснил он.