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Турция начала испытания русских С-400: Эксперт назвал неочевидную цель
12 июля 2020, 20:00 • 184 • Политика
Турецкие военные начали испытания русских зенитных ракетных комплексов С-400. Военный эксперт Александр Лузан, помимо очевидных целей изучения Турцией наших систем, назвал также одну, не лежащую на поверхности.
В частности, по словам экс-заместителя командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР, генерал-лейтенанта Александра Лузана, испытания С-400 позволят турецким военным изучить особенности применения, оценить эффективность российской системы.
По словам эксперта, во время испытания российских зенитных ракетных комплексов турецкие военные обнаруживали самолёты и проводили по ним так называемые электронные пуски.
"Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность", - сказал он в комментарии "РИА Новости".
Однако, как считает эксперт, ещё одной целью испытаний С-400 в Турции мог стать поиск слабых мест в российской системе. При этом Лузан отметил, что из С-400 технически невозможно извлечь технологии.
"Поэтому их особенности приходится постигать эмпирическим методом", - объяснил он.
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