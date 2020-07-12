Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Главная / Политика

Турция начала испытания русских С-400: Эксперт назвал неочевидную цель

12 июля 2020, 20:00  •  184 • Политика
Турецкие военные начали испытания русских зенитных ракетных комплексов С-400. Военный эксперт Александр Лузан, помимо очевидных целей изучения Турцией наших систем, назвал также одну, не лежащую на поверхности.
В частности, по словам экс-заместителя командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР, генерал-лейтенанта Александра Лузана, испытания С-400 позволят турецким военным изучить особенности применения, оценить эффективность российской системы.
По словам эксперта, во время испытания российских зенитных ракетных комплексов турецкие военные обнаруживали самолёты и проводили по ним так называемые электронные пуски.
"Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность", - сказал он в комментарии "РИА Новости".
Однако, как считает эксперт, ещё одной целью испытаний С-400 в Турции мог стать поиск слабых мест в российской системе. При этом Лузан отметил, что из С-400 технически невозможно извлечь технологии.
"Поэтому их особенности приходится постигать эмпирическим методом", - объяснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
12 июля 2020, 14:00
"Откровенный тупик": Запад провалил попытку обвинить РФ в крушении "Боинга" МН17
12 июля 2020, 16:00
Громкие слова Зеленского о войне "покоробили" Путина
12 июля 2020, 01:00
"Мы помним, что стало с "прекрасными, умными ракетами": Захарова высмеяла речь Трампа
12 июля 2020, 14:00
ФСБ сдувает пыль с папок: Фургал - всё. Кто следующий?
12 июля 2020, 16:00
"Скомпрометировать Путина": Эксперт разоблачил "запись" разговора Порошенко и президента России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощном ответе России
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
09 июля 2020, 23:00
Чего испугался Гордон, спрятав интервью с Жириновским: "Война будет страшной..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.