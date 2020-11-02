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Турция может заслать на юг России экстремистов - эксперт

02 ноября 2020, 22:45  •  76 • Политика
Фото: Hasan Kirmizitas/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Власти РФ предупреждают об усилении влияния Анкары в бывших советских республиках
Москве нужно пересмотреть свои отношения с Анкарой. К такому выводу пришел директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Политолог видит угрозу России, которую представляет современная Турция.
Об этом эксперт говорил в эфире программы "СМЕРШ" на ютуб-канале Владимира Соловьева.
По мнению Багдасарова, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вынашивает антироссийские планы. Политолог считает, что в ближайшем будущем Анкара подготовит экстремистские группы для отправки их на юг России.
По его словам, Эрдоган укрепил свое влияние не только в Грузии и Азербайджане, но и в Молдавии, часть территории которой в свое время находилась под властью Османской империи.
Ранее "Аргументы Недели" со ссылкой на иностранные СМИ сообщили, что Турция может атаковать военную базу РФ в армянском городе Гюмри в случае эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

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