Турция может запереть Черноморский флот единственным решением, заявил российский адмирал

В интервью изданию "Взгляд" Комоедов предрёк серьёзные проблемы для флота в случае блокировки двух проливов:

Если Турция проливы "задраит", то запрёт не только Черноморский флот во внутреннем море, но парализует все маршрутные сообщения России с Сирией.

Между тем риск такой блокировки действительно реален: "Взгляд" пишет, что Анкара имеет полное право заблокировать проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Чёрное и Средиземное моря, в соответствии со статьями 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов. Правда, она может это сделать лишь "под угрозой непосредственной военной опасности", сегодня же наблюдается лишь обострение противостояние между Россией и Турцией, причём на территории третьей страны - Сирии.

По мнению журналистов "Взгляда", обострение конфликта в Идлибе едва ли перерастёт в открытый конфликт, поскольку обе стороны в этом не заинтересованы.

Тем временем директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что Турция не сможет закрыть пролив Босфор для российских кораблей. По его словам, согласно всё той же конвенции Монтрё, Анкара должна будет для начала объявить войну России. Коновалов отметил, что подобный вариант крайне маловероятен.