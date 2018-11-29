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Турция может стать посредником между Украиной и Россией по инциденту в Керченском проливе — Эрдоган

29 ноября 2018, 06:09  •  84 • Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна могла бы стать посредником между Россией и Украиной в урегулировании последствий провокации в Керченском проливе. По словам турецкого лидера, он уже сделал подобное предложение во время своего недавнего телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.
Кроме того, президент Турции отметил, что также имел возможность обсудить инцидент 25 ноября в аналогичных беседах с главой Украины Петром Порошенко и американским лидером Дональдом Трампом. Когда он встретится с президентами Трампом и Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, добавил Эрдоган, он предложит вернуться к обсуждению данного вопроса.
Напомним, что ранее президент Турции уже комментировал ситуацию, сложившуюся из-за нарушения тремя украинскими кораблями границ России, и свою беседу с Владимиром Путиным на этот счет. Тогда он заявил, что конфликт следует урегулировать дипломатическим путем.
Что касается саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, то тот должен будет пройти 3о ноября и 1 декабря. Предполагается, что в ходе этого мероприятия президенты Дональд Трамп и Владимир Путин проведут двухсторонние переговоры, которые, по словам Джона Болтана, должны будут стать продолжением их встречи в Хельсинки.
Свое заявление по ситуации в Керченском проливе президент Эрдоган сделал перед отбытием в Аргентину для участия во встрече G20.
«Во время нашего разговора с господином Путиным мы обсуждали этот вопрос с разных сторон, в том числе можем ли мы взять на себя роль посредника на фоне того, что в настоящее время происходит между Россией и Украиной в Черном море. Мы обсуждали то, что можно сделать по этому вопросу», — сказал президент Турции.

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