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Турция может продать США российские С-400 только при одном условии - ФСВТС
01 июля 2020, 06:00 • 32 • Политика
ФСВТС заявила о невозможности перепродажи С-400 без согласия России. "Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя", - прокомментировали в ФСВТС попытку США выкупить у Турции российское вооружение.
Турция не может перепродать США зенитно-ракетные комплексы С-400 без разрешения России. С таким заявлением выступила во вторник, 30 июня, официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьёва.
Речь идёт о предложении американского сенатора Джона Тьюна выкупить у Турции комплексы С-400, чтобы уладить разногласия, возникшие между Вашингтоном и Анкарой из-за российского оружия. США крайне недовольны тем, что Турция предпочла купить российские вооружения вместо американских.
Напомним, что Вашингтон уже множество раз пытался вынудить Анкару отказаться от российских систем. В ход шли лесть, угрозы, шантаж и другие методы давления, однако Турция всё равно поступила по-своему и купила у России ЗРК С-400 вместо американских ЗРК Patriot.
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