Турция может похоронить борьбу с терроризмом в Сирии - политолог

Турция пытается помешать главной задаче, выполняемой в Сирии, под которой понимается зачистка провинции Идлиб от оставшихся террористов. Об этом РИА ФАН заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Сейчас в зоне конфликта в САР столкнулись интересы Дамаска и Анкары. Именно с этим связаны резкие высказывания турецкой стороны в адрес Москвы, поддерживающей сирийские власти.

Поэтому крайне необходимо проведение переговоров между сторонами. Эксперт также уверен в том, что вступление Турции в военный конфликт явно не в интересах главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Обострение ситуации в Идлибе генерируется со стороны Турции. Оно вызывает опасение возможностью разрушить многое, что уже было достигнуто с большим трудом", - подчеркнул политолог.