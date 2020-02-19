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Турция может похоронить борьбу с терроризмом в Сирии - политолог

19 февраля 2020, 02:09  •  50 • Политика
Как считает политолог Андрей Кошкин, Турция может похоронить борьбу с терроризмом в Сирии в попытке отстоять свои нацинтересы.
Турция пытается помешать главной задаче, выполняемой в Сирии, под которой понимается зачистка провинции Идлиб от оставшихся террористов. Об этом РИА ФАН заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Сейчас в зоне конфликта в САР столкнулись интересы Дамаска и Анкары. Именно с этим связаны резкие высказывания турецкой стороны в адрес Москвы, поддерживающей сирийские власти.
Поэтому крайне необходимо проведение переговоров между сторонами. Эксперт также уверен в том, что вступление Турции в военный конфликт явно не в интересах главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Обострение ситуации в Идлибе генерируется со стороны Турции. Оно вызывает опасение возможностью разрушить многое, что уже было достигнуто с большим трудом", - подчеркнул политолог.

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