Турция ликует, США кусают локти: Никакие угрозы Вашингтона не остановили закупку С-400

Турецкий телеканал NTV показал кадры, на которых видно российский самолет, совершающий посадку. Накануне, напомним, отмечалось, что прибыли первые два самолета, которые начали поставки С-400 в Турцию.

Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в позапрошлом году.

Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал. Американская сторона тут же начала требовать, чтобы Анкара отказалось от сделки. Штаты предлагали свои системы Patriot, а также пробовали надавить на Турцию, применяя угрозы и шантаж.

Впрочем, Анкара не пошла на уступки.

Думали отомстить, а сделали подарок

После ряда предупреждений США выполнили свое обещание и приостановили сотрудничество с Турцией по программе F-35. В настоящее время российские С-400 очищают небо Турции от американских истребителей. "Не наказание, а подарок", - резюмируют политологи, рассуждая об ограничительных мерах США в адрес Анкары.

США приступили к недавнему своему обещанию и поспешили приостановить сотрудничество с Турцией по программе F-35. Саму причину не скрывают: все потому, что Турция приобрела российскую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".

Америке не нравится, помимо всего прочего, и тот факт, уверяют политологи, что Анкара теперь принимает участие в создании машины.

Напомним, что сам контракт на поставку комплексов С-400 для Турции на 2,5 миллиарда долларов подписан в декабре позапрошлого года. Многие политологи были уверены, что Турция действует так, чтобы лишний раз "показать Штатам" зубы и напугать их. Мол, как только турецко-американские противоречия сгладятся, то Эрдоган под почти благовидным предлогом откажется от исполнения контракта с Москвой. Но Турция не демонстрирует ни малейших намерений сдать назад.

"Они выбрали лучшее!": Британцы неожиданно поддержали Турцию

Британское новостное издание BBC опубликовало статью под громким заголовком "Турция бросает вызов США, С-400 уже прибывают", на что весьма бурно отреагировали читатели, отметив, что Турция вправе сама выбирать, что ей покупать, а что нет.

"Вините игру, а не игрока", - отмечает Twitter-пользователь под ником Bilelsassi, очевидно, намекая на необходимость для Турции защищать свою независимость при сложившейся политической обстановке на мировой арене.

"Складывается впечатление, что они не боятся атаки мужика-младенца в "Твиттере", - пишет shawn dell.

"Турция вправе покупать то оружие, которое ей вздумается. Если русская система ПРО лучше всех, не вижу проблемы в том, чтоб покупать лучшее", - высказывается пользователь под ником זבֶזדָּנֹבֿ.

"Это действительно лучший продукт. Для защиты нужно только самое лучшее", - пишет Since_2010.

Зачем Анкаре С-400: Риски, которые учла Турция

У турецкой стороны также есть множество поводов для беспокойства. В начале июля на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра взорвался неопознанный объект. По предварительным данным, речь идет о ракете российского производства, которая была запущена сирийской системой ПВО. Инцидент произошел после того, как ВВС Израиля нанесли воздушный авиаудар по провинциям Дамаск и Хомс.

Кроме того, из-за военного контракта с Россией Анкара оказалась под прессингом со стороны Вашингтона, который отказался предоставлять самолеты F-35 турецкой стороне в качестве наказания за контракт с Москвой. Однако это не нравится турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Последний 10 июля решил послать оппонентам ответный сигнал, пригрозив задействовать новые ЗРК в случае необходимости.

"У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут", - пригрозил он.

Анкара также выразила заинтересованность в создании совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов С-500. Учитывая это, размещение Турцией новых ЗРК на границе Сирии необходимо не для защиты от Дамаска, который активно контактирует с Анкарой, Тегераном и Москвой, но выступает в качестве пугала для Тель-Авива, Вашингтона и их партнеров в регионе.

Кстати, сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов - часть Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.