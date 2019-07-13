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Турция ликует, США кусают локти: Никакие угрозы Вашингтона не остановили закупку С-400
13 июля 2019, 14:54 • 115 • Политика
Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.
Турецкий телеканал NTV показал кадры, на которых видно российский самолет, совершающий посадку. Накануне, напомним, отмечалось, что прибыли первые два самолета, которые начали поставки С-400 в Турцию.
Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в позапрошлом году.
Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал. Американская сторона тут же начала требовать, чтобы Анкара отказалось от сделки. Штаты предлагали свои системы Patriot, а также пробовали надавить на Турцию, применяя угрозы и шантаж.
Впрочем, Анкара не пошла на уступки.
Думали отомстить, а сделали подарок
После ряда предупреждений США выполнили свое обещание и приостановили сотрудничество с Турцией по программе F-35. В настоящее время российские С-400 очищают небо Турции от американских истребителей. "Не наказание, а подарок", - резюмируют политологи, рассуждая об ограничительных мерах США в адрес Анкары.
США приступили к недавнему своему обещанию и поспешили приостановить сотрудничество с Турцией по программе F-35. Саму причину не скрывают: все потому, что Турция приобрела российскую зенитную ракетную систему С-400 "Триумф".
Америке не нравится, помимо всего прочего, и тот факт, уверяют политологи, что Анкара теперь принимает участие в создании машины.
Напомним, что сам контракт на поставку комплексов С-400 для Турции на 2,5 миллиарда долларов подписан в декабре позапрошлого года. Многие политологи были уверены, что Турция действует так, чтобы лишний раз "показать Штатам" зубы и напугать их. Мол, как только турецко-американские противоречия сгладятся, то Эрдоган под почти благовидным предлогом откажется от исполнения контракта с Москвой. Но Турция не демонстрирует ни малейших намерений сдать назад.
"Они выбрали лучшее!": Британцы неожиданно поддержали Турцию
Британское новостное издание BBC опубликовало статью под громким заголовком "Турция бросает вызов США, С-400 уже прибывают", на что весьма бурно отреагировали читатели, отметив, что Турция вправе сама выбирать, что ей покупать, а что нет.
"Вините игру, а не игрока", - отмечает Twitter-пользователь под ником Bilelsassi, очевидно, намекая на необходимость для Турции защищать свою независимость при сложившейся политической обстановке на мировой арене.
"Складывается впечатление, что они не боятся атаки мужика-младенца в "Твиттере", - пишет shawn dell.
"Турция вправе покупать то оружие, которое ей вздумается. Если русская система ПРО лучше всех, не вижу проблемы в том, чтоб покупать лучшее", - высказывается пользователь под ником זבֶזדָּנֹבֿ.
"Это действительно лучший продукт. Для защиты нужно только самое лучшее", - пишет Since_2010.
Зачем Анкаре С-400: Риски, которые учла Турция
У турецкой стороны также есть множество поводов для беспокойства. В начале июля на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра взорвался неопознанный объект. По предварительным данным, речь идет о ракете российского производства, которая была запущена сирийской системой ПВО. Инцидент произошел после того, как ВВС Израиля нанесли воздушный авиаудар по провинциям Дамаск и Хомс.
Кроме того, из-за военного контракта с Россией Анкара оказалась под прессингом со стороны Вашингтона, который отказался предоставлять самолеты F-35 турецкой стороне в качестве наказания за контракт с Москвой. Однако это не нравится турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Последний 10 июля решил послать оппонентам ответный сигнал, пригрозив задействовать новые ЗРК в случае необходимости.
"У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут", - пригрозил он.
Анкара также выразила заинтересованность в создании совместного с Россией производства зенитно-ракетных комплексов С-500. Учитывая это, размещение Турцией новых ЗРК на границе Сирии необходимо не для защиты от Дамаска, который активно контактирует с Анкарой, Тегераном и Москвой, но выступает в качестве пугала для Тель-Авива, Вашингтона и их партнеров в регионе.
Кстати, сумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов - часть Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
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