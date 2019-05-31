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Турция купила С-400 для защиты от США: Bloomberg раскрыл предполагаемые места размещения российского оружия
31 мая 2019, 00:24 • 31 • Политика
Турция рассматривает возможность размещения С-400 на берегу Средиземного моря, сообщает Bloomberg. Анкара рассматривает российские комплексы как средство сдерживания и защиты своих интересов от США, отмечает издание.
Власти Турции рассматривают варианты размещения купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 на побережье Средиземного моря, в районе разведки газовых месторождений на шельфе. Такой информацией поделилось издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что Анкара планирует использовать С-400 в качестве оружия сдерживания США и защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье. Дело в том, что между Турцией и Кипром существуют серьёзные противоречия по поводу шельфовой зоны, где обнаружены большие запасы природного газа. При этом США в этом конфликте находятся на стороне Кипра.
Если рассматривать ситуацию под этим углом, то становится очевидным, почему Анкара предпочла российские системы вместо американских, и никакое давление Вашингтона не смогло изменить это решение.
Вместе с тем, Bloomberg отмечает, что Средиземноморье - не единственный регион, где могут появиться С-400. Власти Турции также рассматривают вариант защитить российскими комплексами столицу, а также другие крупные города и центры страны. Учитывая любовь США и Израиля к авиаударам, такая предосторожность тоже может оказаться не лишней.
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