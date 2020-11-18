Турция хочет ввести в Нагорный Карабах войска. Политолог предсказал начало партизанской войны

Парламент Турции планирует принять резолюцию, которая позволит Анкаре перебросить войска в Нагорный Карабах для поддержки Азербайджана. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Семён Багдасаров.

Отправка контингента планируется в рамках реализации меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием в зоне конфликта. Однако Багдасаров увидел в этом угрозу, ибо в Анкаре события в Нагорном Карабахе трактуют иначе, чем в Москве.

Российская сторона считает, что в регион необходимо направить исключительно миротворцев, а совместный центр должен находиться в глубине Азербайджана, а не в Нагорном Карабахе. Турция же будет пытаться продвинуть своё мнение, которое заключается в размещении солдат в зоне конфликта.

Это создаёт новые риски. Армянская сторона такой сценарий не примет, и появление турков может спровоцировать активизацию партизанской войны.

"Зная методику Эрдогана по Сирии, он будет всячески сталкивать туда свои подразделения, и это, в свою очередь, приведёт к конфликту. Россия должна занять принципиальную позицию в этом вопросе и настоять на том, чтобы Азербайджан не допустил такого", - добавил политолог.

Как ранее заявил РИА ФАН главред "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, турецких миротворцев никто не пустит на линию разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Состав миротворческой группировки определяется по согласованию сторон конфликта.

"Турцию никто как миротворца не приглашал, по крайней мере одна из сторон - Армения. Если нет согласия одной из сторон, то такие миротворцы от Турции не могут присутствовать там", - объяснил Мураховский.

Турки могут присутствовать на территории, контролируемой Азербайджаном, они оказывали поддержку армии страны в ходе боевых действий. Но в контролируемые армянами районы их не пустят.

А преподаватель УрФУ Валерий Амиров опасается, что объявленное перемирие будет временным. Эксперт сам был свидетелем конфликта в Нагорном Карабахе в 1988-1994 годах и считает, что ввод миротворческой группировки является для России небезопасным вариантом.

Нужно понимать, что стороны так и не помирились. Народ Армении не примет вариант с отказом от территорий, а Азербайджан хочет взять под контроль весь регион.

"Поэтому российские миротворцы будут там в достаточно серьёзной опасности", - объяснил он Ura.ru.