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Турция хочет регулировать войну в Донбассе. Заявление сделал министр обороны
20 февраля 2022, 14:10 • 260 • Политика
Министр обороны Турции призвал к регулированию войны в Донбассе в части информационной политики. Глава оборонного ведомства настаивает, что ряд сведений вокруг военных действий - это фейки.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что сообщения журналистов о военной активности на Украине следует оценивать с осторожностью, поскольку часть из них - это дезинформация.
При этом министр признаёт, что на Украине "наблюдается военная активность", которая "имеет некоторые последствия". Оценивать информацию министр призывает с осторожностью, чтобы "предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций".
Стоит подчеркнуть, что Турция в данном заявлении пока предпочитает вообще не вставать ни на чью сторону. Однако известно, что именно турецкие производители поставили украинской стороне беспилотники Bayraktar, которые используются против мирного населения Донбасса.
Обстановка в Донбассе становится всё острее. В Донецкой и Луганской народных республиках говорят о том, что таких интенсивных обстрелов со стороны Украины не наблюдали всё последнее время. "Ридус" тем временем показывает, как в Донбассе продолжается эвакуация мирного населения. Как известно, из Луганской и Донецкой народных республик вывозят мирное население: женщин, детей и стариков.
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