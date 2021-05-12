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Турция хочет преподать "сильный урок" Израилю: Путин и Эрдоган провели переговоры
12 мая 2021, 14:55 • 189 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В рамках телефонного разговора между главами двух государств президент Турции заявил о желании преподать Израилю "сильный урок".
По словам Эрдогана, Анкара решительно осуждает "безрассудные нападения Израиля на Иерусалим, Газу, мечеть Аль-Акса и палестинцев". Он отметил, что международное сообщество должно "преподать Израилю сильный урок сдерживания".
Он добавил, что идея отправки международных сил защиты в регион для защиты палестинского гражданского населения также должна быть проработана. При этом Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция и Россия будут тесно сотрудничать с Организацией Объединённых Наций по всем этим вопросам.
В рамках телефонного разговора президенты коснулись также вопроса о вакцине - Владимир Путин подтвердил готовность России обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V".
Также не обошли стороной трагедию, произошедшую накануне в Казани. Эрдоган выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью невинных людей.
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