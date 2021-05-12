Турция хочет преподать "сильный урок" Израилю: Путин и Эрдоган провели переговоры

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В рамках телефонного разговора между главами двух государств президент Турции заявил о желании преподать Израилю "сильный урок".

По словам Эрдогана, Анкара решительно осуждает "безрассудные нападения Израиля на Иерусалим, Газу, мечеть Аль-Акса и палестинцев". Он отметил, что международное сообщество должно "преподать Израилю сильный урок сдерживания".

Он добавил, что идея отправки международных сил защиты в регион для защиты палестинского гражданского населения также должна быть проработана. При этом Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция и Россия будут тесно сотрудничать с Организацией Объединённых Наций по всем этим вопросам.

В рамках телефонного разговора президенты коснулись также вопроса о вакцине - Владимир Путин подтвердил готовность России обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V".

Также не обошли стороной трагедию, произошедшую накануне в Казани. Эрдоган выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью невинных людей.