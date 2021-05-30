Турция хочет открыть дорогу НАТО в Чёрное море. Работы начнутся уже летом

Власти Турции хотят открыть дорогу НАТО в Чёрное море. Работы по строительству канала "Стамбул" начнутся уже этим летом.

Об этом в воскресенье заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, строительство нового канала должно начаться уже в июне.

Глава государства выразил уверенность, что новая водная артерия повысит геополитическую значимость Турции, однако некоторые страны будут выступать против данного проекта.

Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом, - приводит слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Вероятнее всего, речь, в частности, идёт о России, которая обеспокоена повышенным интересом НАТО к Чёрному и Азовскому морям. В настоящее время конвенция Монтрё накладывает на альянс ряд ограничений. Нечерноморские страны должны заранее предупредить Турцию о проходе своих кораблей через пролив Босфор. Кроме того, время пребывания военных судов и их количество строго лимитированы. Из-за этого странам НАТО приходится постоянно менять корабли в Чёрном море, чтобы не нарушить конвенцию.

Однако новый водный канал "Стамбул", который должен соединить Чёрное и Мраморное моря, не будет попадать под конвенцию. А это значит, что натовские корабли смогут беспрепятственно попадать в Чёрное море в любое время.