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Турция хочет открыть дорогу НАТО в Чёрное море. Работы начнутся уже летом
30 мая 2021, 10:05 • 131 • Политика
Власти Турции хотят открыть дорогу НАТО в Чёрное море. Работы по строительству канала "Стамбул" начнутся уже этим летом.
Об этом в воскресенье заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, строительство нового канала должно начаться уже в июне.
Глава государства выразил уверенность, что новая водная артерия повысит геополитическую значимость Турции, однако некоторые страны будут выступать против данного проекта.
Вероятнее всего, речь, в частности, идёт о России, которая обеспокоена повышенным интересом НАТО к Чёрному и Азовскому морям. В настоящее время конвенция Монтрё накладывает на альянс ряд ограничений. Нечерноморские страны должны заранее предупредить Турцию о проходе своих кораблей через пролив Босфор. Кроме того, время пребывания военных судов и их количество строго лимитированы. Из-за этого странам НАТО приходится постоянно менять корабли в Чёрном море, чтобы не нарушить конвенцию.
Однако новый водный канал "Стамбул", который должен соединить Чёрное и Мраморное моря, не будет попадать под конвенцию. А это значит, что натовские корабли смогут беспрепятственно попадать в Чёрное море в любое время.
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