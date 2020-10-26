Турция хочет достроить украинский Ан-225 «Мрия»

, — сообщил Уруский.По его словам, также идет речь о возможности закупке среднего транспортного самолета Ан-178.В апреле представители «Антонова» сообщили Зеленскому, что на сегодняшний день есть второй самолет, подобный Ан-225. При этом его достройка еще в 2012 году оценивалась в 460 млн долларов, поэтому сегодня для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.Также представители «Антонова» напомнили, что Ан-225 создавался как носитель космического аппарата «Буран», поэтому стоит рассмотреть возможность его использования в проекте «Воздушный старт» для запуска космических аппаратов с высоты 12 тыс. метров.