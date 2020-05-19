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Турция использует сирийский Идлиб ради своих интересов в Ливии

19 мая 2020, 15:55  •  68 • Война

В последнее время Сирия стала не только территорией непрекращающейся войны, но и базой для подготовки и отправки боевиков в также воюющую Ливию. Тысячи боевиков из сирийского Идлиба с помощью Турции переправляются на средиземноморское побережье Африки.



Военно-политическая обстановка в Сирии остается сложной. В провинции Идлиб не прекращаются столкновения между правительственными войсками и радикальными формированиями. Между тем, значительную часть Идлиба контролируют турецкие вооруженные силы. Для Анкары контроль над Идлибом важен не только с идеологической точки зрения, как воплощение в реальность неоосманистского проекта Реджепа Эрдогана, но и как возможность иметь базу для более активных действий в Ливии.

Кого и как вербуют для отправки в Ливию


Как стало известно, в минувшие сутки грузовые автомобили с 120 боевиками протурецкой «Сирийской национальной армии», покинули территорию Сирии и въехали в турецкую провинцию Хатай. По сообщениям информированных источников, в этой провинции находятся учебно-тренировочные лагеря, где новобранцев СНА готовят для последующей переброски в Ливию.

Протурецкие формирования вроде группировки «Дивизия Султан Мурад» уже превратились в кузницу кадров для отправки в Ливию. Ведь Турция все активнее вмешивается в ситуацию в этой североафриканской стране, пытаясь помочь Правительству национального согласия Фаиза Сараджа одержать победу над Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Конечно, регулярные турецкие войска отправить в Ливию в качестве «пушечного мяса» не представляется возможным, а нанимать известные в мире частные военные компании дорого. Поэтому в Анкаре нашли замечательный способ, позволяющий туркам убить двух зайцев: в Ливию отправляют завербованных в Сирии боевиков радикальных формирований. Тем самым, обеспечивается регулярное поступление нового «пушечного мяса» для нужд армии Сараджа, а в Сирии очищается от вооруженных и плохо контролируемых боевиков приграничная провинция Идлиб.

Масштабы вербовки и отправки в Ливию сирийских добровольцев впечатляют: только «Дивизия Султан Мурад» переправила, по некоторым данным, около 8 тысяч человек. Всего же с помощью Турции в Ливию было переправлено более 18 тысяч боевиков. При этом среди завербованных наемников есть и несовершеннолетние.



Идлиб под контролем Турции: что ждет регион


Сирийская безработная молодежь, а также многочисленные «перекати поле» из стран Среднего Востока и Центральной Азии, оказавшиеся в Сирии, видит в вербовке в Ливию неплохой способ заработать. Но возвращаются, разумеется, не все. Зато в Идлибе позиции, некогда занимавшиеся радикальными группировками, сейчас контролируют солдаты турецких регулярных войск.

Для чего Турции, к примеру, постоянное возведение все новых и новых наблюдательных и контрольно-пропускных пунктов по всему Идлибу? А непрекращающаяся переброска солдат и военной техники через турецко-сирийскую границу? Ответ может быть только один: Анкара собирается закрепиться в Идлибе надолго, возможно навсегда.

Но это означает и необходимость установления контроля над сирийской провинцией не боевиков, а регулярной армии. Самих радикалов, особенно наиболее «отмороженных» куда проще утилизировать в пекле гражданской войны в Ливии. Тем более, так можно и Файезу Сараджу помочь победить Халифу Хафтара.

Что же касается социально-экономической обстановки в Идлибе, то пока турецкому руководству выгодна сложившаяся ситуация: люди разочарованы в Дамаске, запуганы боевиками. молодежь единственным способом заработать деньги рассматривает вербовку в Ливию. Поэтому в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.

Тем более, накал войны в Ливии возрастает: войска Халифы Хафтара потерпели недавно серьезное поражение под Триполи и у Сараджа, как и у стоящей за ним Турции, появилась надежда на то, что рано или поздно от армии Хафтара смогут освободить большую часть Ливии.
Илья Полонский

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