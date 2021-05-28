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Турция использует Белоруссию для возрождения Османской империи - эксперт

28 мая 2021, 16:50  •  158 • Политика
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
Объяснена демонстрация мускул Анкары относительно реакции НАТО по инциденту с Ryanair
Недавний демарш Анкары в ходе принятия заявления стран-участниц НАТО по ситуации с самолетом Ryanair, экстренно севшим в Минске, может быть связан с аппетитами турецких властей возродить Османскую империю. К такому выводу пришел завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова.
Напомним, в среду, 26 мая, члены альянса провели заседание, на котором было принято заявление с осуждением действий властей Белоруссии в связи с "принудительной посадкой лайнера" в минском аэропорту, однако оно не содержало никаких санкционных мер, на которых усиленно настаивали страны Прибалтики и Польша. Именно представители Анкары вынудили союзников по Североатлантическому блоку к смягчению текста.
По мнению эксперта, современная Турция в своем внешнеполитическом курсе старается дистанцироваться от Вашингтона, Москвы и Брюсселя, проявляя себя набирающим силы государством, способным решать многие международные вопросы с позиции военно-политического давления.
Кошкин отметил, что в последнее время Анкара находится везде, где возникает какой-либо региональный конфликт или образовывается трещина недопонимания, в частности, в НАТО или даже с США. В качестве примера политолог привел ситуацию вокруг Украины, Нагорного Карабаха, Сирии, а также палестино-израильского противостояния.
"Так что сегодня Анкара весьма активно находится в опасных горячих точках региона, который бы приближался к форматам бывшей Османской империи. Вот почему Белоруссия – это, наверное, тоже конфликтная точка, которую раскачивает коллективный Запад, а конкретно – НАТО", – заявил изданию "ПолитРоссия" Кошкин.
По его мнению, сейчас в альянсе нет единой поддержки в отношении Анкары, а та, в свою очередь, не особо ладит с некоторыми членами объединения – у нее есть проблемы с Парижем, Берлином. Турки периодически пугают Брюссель тем, что если тот не будет платить за беженцев, они позволят им снова хлынуть в Европу. При этом ЕС упорно не принимает Республику в свои ряды.
"Здесь есть много противоречий, разногласий. И сегодня Турция показала свою позицию", – резюмировал политолог.
Издание напоминает, что в 2023 г. исполняется ровно 100 лет Лозаннскому мирному договору, который юридически оформил распад Османской империи, установив современные границы Турции. Возможно президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вынашивает план мести всему миру за то соглашение и строит планы возродить утраченное государство.
Так, в феврале текущего года турецкий гостелеканал TR1 обнародовал карту территорий, на которые будет распространено влияние Анкары к 2050-му. В частности, в новую Османскую империю должна войти значительная часть России, включая Крым, Ставропольский и Краснодарский края, республики Адыгея, Дагестан, Чечня, Чувашия, а также Ростовская, Волгоградская и Астраханская, Саратовская и Самарская области.

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