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Турция или Россия: Армению поставили перед выбором

25 ноября 2020, 17:15  •  58 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ереван растерял всех союзников
Ситуация в Армении после развернувшихся в Нагорном Карабахе событий становится все напряженнее. Сегодня о действиях нынешнего армянского лидера Никола Пашиняна решил высказаться бывший премьер-министр страны Грант Багратян. По его мнению, политика Еревана привела к тому, что республика потеряла многих союзников.
За последние годы армянским властям не удалось укрепить отношения с братской Россией. В то же время были потеряны связи с Ираном и Китаем.
Еще несколько десятилетий назад страна могла лавировать между интересами России и Америки, так как в тот период противостояние между мощными державами не было столь явственным. Сейчас ситуация резко изменилась. Учитывая, что Вашингтон готов отдать Армению "на откуп" Турции, перед Ереваном встает выбор – Москва или Анкара, передает "Sputnik.Армения".
За минувшие годы Армения серьезно рассорилась с Китаем, который стоит на антитурецких позициях, добавил Багратян. С Ираном диалог тоже не вяжется.
Сейчас для страны есть один вариант – укрепить союз с Россией с тем, чтобы обезопасить себя от давления извне. Сделать это возможно только при сильном лидере, который мог бы объединить под своим руководством весь народ.
К слову, сегодня в прессе появилась информация, что российский лидер Владимир Путин преподал Николе Пашиняну урок за критику в адрес России.

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