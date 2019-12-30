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Турция идёт в наступление: Тысячи рекрутов-иностранцев перебрасываются в Ливию

30 декабря 2019, 06:39  •  10 • В мире
Турция намерена отправить более восьми тысяч боевиков сирийской оппозиции в Ливию. По информации источников телеканала Al Hadath, первая группа из 120 боевиков уже доставлена на ливийскую территорию.
Турция готова направить в Ливию более восьми тысяч иностранных боевиков. Речь идёт о рекрутах из вооружённой сирийской оппозиции. Как выяснил саудовский телеканал Al Hadath, боевики будут оказывать поддержку вооружённой милиции, которая воюет на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
Отмечается, что центры записи рекрутов появились в подконтрольных Турции и её союзникам городах Африн, Эр-Раи и Ахтарин.
Причём, по данным инсайдеров, первая группа из 120 боевиков уже доставлена на ливийскую территорию.
Ранее стало известно, что турецкие власти в будущем году могут официально принять распоряжение об отправке войск в Ливию.
Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе в военной области.
В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

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