Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю

Так, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Турцию в разжигании напряжённости в Средиземном море. Кроме того, по его словам, Анкара сделала Кремлю подарок - купила российские зенитные установки.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу за словом в карман не полез и обвинил Помпео в том, что тот пытался плести заговор против Анкары, призывая европейских партнёров объединиться. Кроме того, Анкара до сих пор помнит, как Вашингтон, не раздумывая, встал на сторону Греции в региональных конфликтах и отказался продавать Анкаре американские ракетные системы "Патриот" (Patriot).

На этом турецкий дипломат не остановился, напомнив США о поддержке курдов в Сирии, где Турция всеми силами, по его словам, борется с террористами.

Кроме того, Чавушоглу убеждён, что именно США и Франция усугубили конфликт в Нагорном Карабахе, поддержав Армению, пишет ИноСМИ.