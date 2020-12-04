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Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
04 декабря 2020, 06:35 • 118 • Политика
Во время виртуальной встречи министров иностранных дел стран НАТО между представителями Турции и США произошла настоящая перепалка. Анкара и Вашингтон разругались из-за "подарка" Кремлю.
Так, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Турцию в разжигании напряжённости в Средиземном море. Кроме того, по его словам, Анкара сделала Кремлю подарок - купила российские зенитные установки.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу за словом в карман не полез и обвинил Помпео в том, что тот пытался плести заговор против Анкары, призывая европейских партнёров объединиться. Кроме того, Анкара до сих пор помнит, как Вашингтон, не раздумывая, встал на сторону Греции в региональных конфликтах и отказался продавать Анкаре американские ракетные системы "Патриот" (Patriot).
На этом турецкий дипломат не остановился, напомнив США о поддержке курдов в Сирии, где Турция всеми силами, по его словам, борется с террористами.
Кроме того, Чавушоглу убеждён, что именно США и Франция усугубили конфликт в Нагорном Карабахе, поддержав Армению, пишет ИноСМИ.
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