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Турция и Россия возобновят авиасообщение: В Минтрансе республики разошлись в датах

15 июля 2020, 22:00  •  24 • В мире
Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение. Однако в разных СМИ расходятся в датах со ссылкой на Минтранс республики. Anadolu утверждает, что небо откроется уже с 15 июля, однако другой источник уверяет, что точной даты пока нет.
Турция является одним из популярных зарубежных курортов у граждан России. Традиционно летом на республику в турагентствах большой спрос. Однако небо всё ещё закрыто и действует запрет на авиасообщение между Турцией и Россией.
Впрочем, как сообщили в Минтрансе республики, договорённости о возобновлении авиасообщения между нашими странами достигнуты. Вот только СМИ со ссылкой на ведомство разошлись в датах.
Так, агентство Anadolu утверждает, что авиаперелёты возобновятся уже со среды, 15 июля. Однако источник "РИА Новости" в Минтрансе Турции, хоть и подтвердил информацию о договорённостях с нашей страной, но отметил, что точной даты пока не называется.

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