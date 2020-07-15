Турция и Россия возобновят авиасообщение: В Минтрансе республики разошлись в датах

Турция является одним из популярных зарубежных курортов у граждан России. Традиционно летом на республику в турагентствах большой спрос. Однако небо всё ещё закрыто и действует запрет на авиасообщение между Турцией и Россией.

Впрочем, как сообщили в Минтрансе республики, договорённости о возобновлении авиасообщения между нашими странами достигнуты. Вот только СМИ со ссылкой на ведомство разошлись в датах.

Так, агентство Anadolu утверждает, что авиаперелёты возобновятся уже со среды, 15 июля. Однако источник "РИА Новости" в Минтрансе Турции, хоть и подтвердил информацию о договорённостях с нашей страной, но отметил, что точной даты пока не называется.