Турция и Россия вместе? Военная полиция контролирует трассу в Идлибе

Мирным гражданам предложили безопасный коридор. Он начинается в двух километрах от Серакиба – в населённом пункте Трумба. Севернее и южнее трассы М-4 организованы зоны по шесть километров шириной. В них курсируют патрульные группы. Турецкие солдаты должны встретиться со взводом российской военной полиции в западной части города Серакиба, пишет ТАСС.

М-4 является важной для Сирии трассой. Она располагается между Алеппо и Латакией. Российско-турецкое патрулирование должно обезопасить мирных жителей. Второй целью является недопущение возобновления боевых действий в провинции.

Договорённость о совместном патрулировании российских и турецких военных была достигнута 5 марта на встрече президентов двух стран. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также решили, что в Идлибе с полуночи пятницы будет действовать режим прекращения огня. Если трасса М-4 будет оставаться безопасной для пеших сирийцев, то со временем по ней должно возобновиться и движение автомобилей гражданских лиц.