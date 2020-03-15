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Турция и Россия вместе? Военная полиция контролирует трассу в Идлибе
15 марта 2020, 21:35 • 52 • Политика
Военные Турции и России начали совместное патрулирование участка важной сирийской трассы в провинции Идлиб. Контроль введён для того, чтобы в регионе не возобновился вооружённый конфликт и чтобы не было опасности для перемещающихся мирных граждан.
Мирным гражданам предложили безопасный коридор. Он начинается в двух километрах от Серакиба – в населённом пункте Трумба. Севернее и южнее трассы М-4 организованы зоны по шесть километров шириной. В них курсируют патрульные группы. Турецкие солдаты должны встретиться со взводом российской военной полиции в западной части города Серакиба, пишет ТАСС.
М-4 является важной для Сирии трассой. Она располагается между Алеппо и Латакией. Российско-турецкое патрулирование должно обезопасить мирных жителей. Второй целью является недопущение возобновления боевых действий в провинции.
Договорённость о совместном патрулировании российских и турецких военных была достигнута 5 марта на встрече президентов двух стран. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также решили, что в Идлибе с полуночи пятницы будет действовать режим прекращения огня. Если трасса М-4 будет оставаться безопасной для пеших сирийцев, то со временем по ней должно возобновиться и движение автомобилей гражданских лиц.
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