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Турция и Греция нуждаются в посредничестве канцлера Ангелы Меркель

20 августа 2020, 14:45  •  51 • Аналитика
Редкая возможность успокоить неспокойные воды Восточного Средиземноморья появилась, когда Турция приостановила спорную сейсморазведку в районе, оспариваемом Грецией. Исследовательское судно пока останется в порту Антальи, что даст двум странам время для поиска дипломатического решения. Сколько именно времени - неясно, но пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Анкара готова к всеобъемлющим переговорам с Афинами без предварительных условий.
Некоторые в Греции могут усомниться в искренности этого предложения, которое последовало вскоре после того, как Эрдоган задел чувства греков, превратив культовый музей Святой Софии в мечеть. Но нет более верного способа узнать это, чем начать говорить.
Учитывая глубокий антагонизм между двумя сторонами, любые переговоры между ними потребуют посредничества. Спор о водах и запасах углеводородов в Восточном Средиземноморье лишь последняя глава в долгой истории вражды. В других обстоятельствах эту роль сыграли бы США: в конце концов Турция и Греция являются членами Организации Североатлантического договора. В последний раз когда они были близки к войне из-за необитаемых островков Эгейского моря в 1996 году, президент США Билл Клинтон разрядил кризис.
Наиболее логичной альтернативой в качестве честного посредника между Анкарой и Афинами является Берлин. Германия является жизненно важным торговым партнером для обеих стран, и ее председательство в Европейском Союзе придает ей еще больший дипломатический вес. Турки и греки раздражены тем, что они считают германским высокомерием в двусторонних отношениях, но когда канцлер Ангела Меркель говорит, они склонны слушать.
Как, впрочем, когда она позвонила Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису и отговорила их от возможной морской конфронтации в Эгейском море. Эти разговоры послужили основой для решения Турции отложить исследовательскую миссию и дать дипломатии больше времени.
Германия пользуется значительным доверием у других стран, имеющих претензии на Восточное Средиземноморье, таких как Кипр, Израиль и Египет. И невовлеченность в гражданскую войну в Ливии также является преимуществом.
Единственная другая крупная страна, которая обладает аналогичной квалификацией в качестве посредника, - это Великобритания, которая является крупным торговым партнером Турции и Греции и имеет хорошие отношения с Израилем и Египтом. Она также является стороной, наряду с Турцией и Грецией, мирных переговоров на Кипре. Но премьер-министр Борис Джонсон не проявлял особого желания играть более значительную роль в Восточном Средиземноморье.
Привлекая их внимание, Меркель должна надавить на Эрдогана и Мицотакиса, чтобы они обязались провести переговоры на высоком уровне, охватывающие весь спектр их разногласий в Восточном Средиземноморье. Все они проистекают по фундаментальному вопросу морской юрисдикции: как далеко в море заходят территориальные и экономические притязания прибрежного государства?
Конвенция ООН по морскому праву допускает территориальные притязания страны до 12 морских миль, а исключительную экономическую зону - до 200 морских миль от береговой линии. Но существует много споров о том, что представляет собой береговая линия: должна ли она измеряться от греческого материка или от каждой из его островов, некоторые из которых можно разглядеть с турецкого берега?
Греция подписала конвенцию ООН, а Турция - нет. Для любого честного посредника эта разница предвещает долгие и напряженные переговоры. Ангела Меркель не может терять время даром.

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