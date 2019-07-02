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Турция говорит «гудбай Америка» и покупает русские истребители?

02 июля 2019, 17:09  •  151 • В России

Температура угроз Вашингтона Анкаре из-за подписанного Турцией еще в 2017 году соглашения с Россией о поставке 4 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 продолжает накаляться. В отместку США угрожают отменить поставки 100 истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции (обучение турецких летчиков в Америке уже прекращено).

Что так пугает американцев?

В Белом доме и Пентагоне опасаются, что если турки получат и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители. И потому уже почти два года США всячески пытаются помешать российско-турецкой сделке.

Но, похоже, бесполезно.

Совсем недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что С-400 прибудут в страну в течение 10 дней. И добавил, что Анкара пока не получала официальных сообщений о возможных санкциях со стороны США за покупку российского вооружения. Но если санкции будут объявлены, Турция готова закупить военные самолеты у других стран, а не у США. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, «жирно» намекнув, что подобные самолеты (5-го поколения) есть и у России.

ЗРК С-400 «Триумф» на боевом дежурстве в Крыму.Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Анкаре уже открытым текстом говорят, что речь может идти о российских новейших истребителях Су-57. Москва уже дала понять, что «торг возможен».

Вообще сегодня происходят крайне любопытные военно-политические процессы в треугольнике Анкара-Вашингтон-Москва. Россия и США пытаются переманить «невесту» - натовскую Турцию, на свою сторону. Сближение Анкары и Москвы бесит Вашингтон. Из его упряжки вырывается страна, которая играет стратегическую роль на Ближнем Востоке и вносит раздрай в ряды «организованной преступной группировки» по имени НАТО.

С другой стороны, многие российские аналитики говорят, что нам пока не стоит безоглядно бросаться в объятия Анкары и «целоваться в губы». Турция - очень сложный, хитрый и своевольный партнер. И нельзя исключать, что сегодняшняя дружба завтра может превратиться во вражду.

А пока вся тяжба Анкары с Вашингтоном выглядит скорее как торговля на стамбульском базаре. Игра нервов между торгашом и покупателем, где обе стороны хороши. России тут нужно просто набраться терпения и наблюдать, не упустив своего шанса, если он представится.

Но этому вряд ли надо учить Кремль и МИД России...

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