Турция готовится к суду над русскими журналистами. Их объявят шпионами - источник

Суд рассмотрит дело российских журналистов, задержанных в Стамбуле. Напомним, свобода корреспондентов НТВ была ограничена на прошлой неделе. Теперь, по информации РИА "Новости", задержанных могут обвинить в шпионаже.

Материалы дела уже переданы судье, дата заседания не раскрывается.

Напомним, в Турции работали Алексей Петрушко и Иван Малышкин из группы программы "Центральное телевидение". С 3 декабря телеканал не мог с ними связаться. Позже появились сведения о том, что журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и прибыли с оборудованием для съёмки в район, где находится производство беспилотников Baykar Savunma. Служба разведки Турции посчитала, что российские журналисты могут получить секретные сведения о боевых беспилотниках, после чего граждане РФ были задержаны.