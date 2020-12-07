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Турция готовится к суду над русскими журналистами. Их объявят шпионами - источник

07 декабря 2020, 16:10  •  39 • Политика
Источник сообщил о скором предъявлении обвинения российским журналистам, задержанным в Турции. Предварительно сообщается, что на суде их объявят шпионами.
Суд рассмотрит дело российских журналистов, задержанных в Стамбуле. Напомним, свобода корреспондентов НТВ была ограничена на прошлой неделе. Теперь, по информации РИА "Новости", задержанных могут обвинить в шпионаже.
Материалы дела уже переданы судье, дата заседания не раскрывается.
Напомним, в Турции работали Алексей Петрушко и Иван Малышкин из группы программы "Центральное телевидение". С 3 декабря телеканал не мог с ними связаться. Позже появились сведения о том, что журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и прибыли с оборудованием для съёмки в район, где находится производство беспилотников Baykar Savunma. Служба разведки Турции посчитала, что российские журналисты могут получить секретные сведения о боевых беспилотниках, после чего граждане РФ были задержаны.

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