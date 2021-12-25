Турция готова воевать против России в Донбассе - Haberturk

Турция готова воевать против России в Донбассе, пишет издание Haberturk. Автор статьи, однако, подчёркивает, что Анкаре следует действовать очень аккуратно, чтобы не ввергнуть все контакты с Москвой в глубокую яму.

Турецкий колумнист Четинер Четин в своём материале, опубликованном в газете Haberturk, не исключил, что Анкара может стать участником военной кампании НАТО против Москвы в Донбассе.

Более того, автор статьи добавил, что Турция может оказаться у руля всей операции. Он указал на недавние сообщения в прессе, согласно которым Запад планирует направить на Украину дополнительные подразделения, в составе которых до 40 тыс. бойцов.

В состав этого усиления могут войти преимущественно силы Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) НАТО.

Участники Альянса берут командование над этими формированиями в порядке очереди. В этом году она как раз дошла до Анкары.

В связи с этим Четин резюмировал, что турецкому руководству следует действовать очень аккуратно, чтобы не ввергнуть все контакты с Москвой в глубокую яму. Притом в ещё даже более глубокую, чем после ликвидации в 2015-м русского бомбардировщика Су-24М в небе над границей между Сирией и Турцией.